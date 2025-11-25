दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से उनके पूरे परिवार सहित फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस शोक में डूबे हुए हैं. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, करण जौहर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज के ज़रिए दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी. अब, आलिया भट्ट ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जाहिर किया है. करण जौहर की 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिग्गज अभिनेता के साथ काम करने वाली अभिनेत्री ने उन्हें एक ऐसे दिग्गज के रूप में याद किया, जो हर फ्रेम में छा जाते थे.

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के एक इमोशनल सीन की तस्वीर पोस्ट की है. तस्वीर में आलिया और धर्मेंद्र स्क्रीन पर एक भावुक पल शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक बन गया था.

इस फोटो के साथ आलिया ने दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए लिखा, "एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने हर फ्रेम... और हर दिल को रोशन कर दिया. आप बहुत याद आएंगे, धरम जी."





89 साल की उम्र में ली धर्मेंद्र ने अंतिम सांस

'शोले' अभिनेता इस महीने की शुरुआत में बीमार पड़ गए थे और उन्हें जाँच के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दो दिन बाद, उन्हें छुट्टी दे दी गई और घर पर ही उनका इलाज जारी रहा, हालांकि, उनकी हालत में सुधार की खबरें आने के बावजूद, सोमवार, 24 नवंबर को उनके निधन की खबर आई. अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया.

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार

दिग्गज अभिनेता का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल, और बेटियां ईशा, अहाना, विजेता और अजीता भावुक दिखाई दिए. वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा सहित पूरा बॉलीवुड ही दिवंगत अभिनेता के अंतिम दर्शनों में उमड़ पड़ा था.