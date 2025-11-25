हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMastiii 4 Box office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ‘मस्ती 4’ फेल हुई या पास? चौथे दिन के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

Mastiii 4 Box office Collection Day 4: मंडे टेस्ट में ‘मस्ती 4’ फेल हुई या पास? चौथे दिन के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

Mastiii 4 Box office Collection Day 4: ‘मस्ती 4’ की कमाई में चौथे दिन यानी पहले मंडे को भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इस फिल्म ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर फिल्म ‘मस्ती 4’, 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसका सीधा मुकाबला '120 बहादुर' से है इसके बावजूद, इस एडल्ट कॉमेडी ने सोमवार को फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म के बराबर ही कमाई की थी. चलिए यहां जानते हैं ‘मस्ती 4’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

मस्ती 4’ ने रिलीज के चौथे दिन कितनी की कमाई?
‘मस्ती’ फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट ‘मस्ती 4’ का ओपनिंग वीकेंड अच्छा रहा. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई को झटका लगा है. दरअसल चौथे दिन इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये मंडे टेस्ट में लुढ़क गई है.

वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो 'मस्ती 4' ने पहले दिन शुक्रवार को 2.75 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी. शनिवार को भी फिल्म ने यही आंकड़ा बरकरार रखा. रविवार को, तीसरे दिन, फिल्म की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इसने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन, सोमवार को फिल्म की कमाई में और गिरावट आई और इसने 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  •  इस तरह, सैकनिल्क के अनुसार, इसके चार दिनों का कुल कलेक्शन अब 10 करोड़ रुपये हो गया है.

बनी 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एडल्ट कॉमेडी फिल्म!
अपने पहले वीकेंड में ही, मस्ती 4 ने सनी लियोनी की 2015 में आई फिल्म 'कुछ कुछ लोचा है' (4 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.  यह अब बॉलीवुड की अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एडल्ट फिल्म बन गई है. अब इसका अगला शिकार विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्टारर ग्रेट ग्रैंड मस्ती है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 13 करोड़ रुपये है. इस फिल्म को पछाड़ने के बाद  ‘मस्ती 4’ लिस्ट में 9वें नंबर पर पहुंच जाएगी. 

ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी फिल्में

  • ग्रैंड मस्ती (2013): 102.5 करोड़
  • क्या सुपर कूल हैं हम (2012): 45 करोड़
  • मस्तीज़ादे (2016): 38.42 करोड़
  • द शौकीन्स (2014): 32.06 करोड़
  • क्या कूल हैं हम 3 (2016): 30.25 करोड़
  • मस्ती (2004): 20.28 करोड़
  • क्या कूल हैं हम (2005): 15.34 करोड़
  • देव डी (2009): 15.30 करोड़
  • ग्रेट ग्रैंड मस्ती (2016): 13 करोड़
  • मस्ती 4: 10 करोड़ (4 दिन)
Published at : 25 Nov 2025 07:32 AM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi Riteish Deshmukh Box Office BOX OFFICE COLLECTION Mastiii 4 Aftab Shivdasni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
स्पोर्ट्स
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
बिजनेस
टाटा का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च, जानें कितने से कर सकते हैं शुरुआत
टाटा का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च, जानें कितने से कर सकते हैं शुरुआत
इंडिया
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
ATS, NSG स्नाइपर समेत 7 हजार सुरक्षाकर्मी रखेंगे नजर, अयोध्या राम मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में कैसी है सिक्योरिटी
स्पोर्ट्स
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
WTC में बना सबसे बड़ा स्कोर क्या? वॉर्नर से लेकर शुभमन तक, पढ़िए उन खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने रचा इतिहास
बिजनेस
टाटा का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च, जानें कितने से कर सकते हैं शुरुआत
टाटा का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च, जानें कितने से कर सकते हैं शुरुआत
इंडिया
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
PM मोदी फहराएंगे राम मंदिर के शिखर पर ध्वज, ट्रैैफिक डायवर्जन लागू; दर्शन की टाइमिंग भी जान लीजिए
बॉलीवुड
Dharmendra Death: देओल परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर रेखा से लेकर प्रीति जिंटा सहित घर पहुंच रहे तमाम सितारे
सनी देओल के परिवार की दुख की घड़ी में सहारा बना बॉलीवुड, रात भर घर पहुंचते रहे सितारे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Bhabhi Dance: हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
हीरो होंडा गाने पर हरियाणनी भाभी ने किया जोरदार डांस! ठुमकों से दहल उठा इंटरनेट- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget