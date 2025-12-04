हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल या बॉबी देओल नहीं, इस शख्स ने विसर्जित की धर्मेंद्र की अस्थियां, देओल फैमिली ने पिंडदान भी किया

सनी देओल या बॉबी देओल नहीं, इस शख्स ने विसर्जित की धर्मेंद्र की अस्थियां, देओल फैमिली ने पिंडदान भी किया

Dharmendra's Final Rites: 3 दिसंबर को धर्मेंद्र की फैमिली ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया और उनका पिंडदान भी किया. लेकिन धर्मेंद्र की अस्थियों को सनी देओल या बॉबी देओल ने विसर्जित नहीं किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को 89 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर से फैंस और परिवार समेत पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. बॉलीवुड के ही-मैन अपने पीछे अपनी महान लीगेसी छोड़ गए हैं. अब धीरे–धीरे उनका परिवार भी इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहा है. 3 दिसंबर को धर्मेंद्र की फैमिली ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया और उनका पिंडदान भी किया. लेकिन धर्मेंद्र की अस्थियों को सनी देओल या बॉबी देओल ने विसर्जित नहीं किया.

24 नवंबर को लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने अपने घर में आखिरी सांसे लीं. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के श्मशान घाट में जलाया और इसके बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स मुंबई में हुए उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा बने. इसके बाद दिवगंत एक्टर का परिवार 2 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचा. 3 दिसंबर को उनकी अस्थियों को हड़ की पौड़ी में विसर्जित किया गया.

इस शख्स ने किया धर्मेंद्र के अस्थियों को विसर्जित
मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल के बेटे और दिवगंत अभिनेता के पोते करण देओल ने उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हुए पिंडदान किया. धर्मेंद्र और उनके दोनों पोते– करण देओल, राजवीर देओल के बीच काफी गहरा रिश्ता था. अक्सर ही सनी देओल के बड़े बेटे अपने दादा जी संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते थे. 

सनी देओल या बॉबी देओल नहीं, इस शख्स ने विसर्जित की धर्मेंद्र की अस्थियां, देओल फैमिली ने पिंडदान भी किया

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं दिग्गज हस्तियां
बता दें कि धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे एक्टर जिंदगी की लड़ाई हार गए और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद ही अपना दम तोड़ दिया. 25 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ जहां अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान समेत कई सेलेब्स शामिल हुए.

बॉलीवुड के ही मैन का परिवार
धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर संग शादी की जिसके बाद ये कपल 4 बच्चों – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल के पेरेंट्स बने. लेकिन फिल्मी करियर के अभिनेता हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे और प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी कर ली. इसके बाद ये कपल ईशा और अहाना देओल के पेरेंट्स बने.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Karan Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के प्लेन पर क्यों लिखा है россия शब्द, क्या होता है इसका मतलब? जानकर चौंक जाएंगे आप!
पुतिन के प्लेन पर क्यों लिखा है россия शब्द, क्या होता है इसका मतलब? जानकर चौंक जाएंगे आप!
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Gujarat News: करंट से झटका खाकर बेहोश हुआ सांप...युवक ने CPR देकर बचाया | Snake CPR | ABP News
Putin India Visit: पुतिन से Rahul की मुलाकात से लेकर होने वाली डील पर सबसे सटीक विश्लेषण । PM Modi
Putin India Visit: Rahul Gandhi के बयान पर बवाल, Kangana Ranaut का तीखा पलटवार हुआ Viral | Lop
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के प्लेन पर क्यों लिखा है россия शब्द, क्या होता है इसका मतलब? जानकर चौंक जाएंगे आप!
पुतिन के प्लेन पर क्यों लिखा है россия शब्द, क्या होता है इसका मतलब? जानकर चौंक जाएंगे आप!
राजस्थान
SIR पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ...'
SIR पर प्रवीण तोगड़िया बोले, 'इसकी कोई जरूरत ही नहीं, सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को निकाल दे'
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
Year Ender 2025: प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये 7 बॉलीवुड सितारे
प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में इन 7 बॉलीवुड सितारों ने रचाई शादी
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
नौकरी
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget