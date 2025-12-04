धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को 89 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर से फैंस और परिवार समेत पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. बॉलीवुड के ही-मैन अपने पीछे अपनी महान लीगेसी छोड़ गए हैं. अब धीरे–धीरे उनका परिवार भी इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहा है. 3 दिसंबर को धर्मेंद्र की फैमिली ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया और उनका पिंडदान भी किया. लेकिन धर्मेंद्र की अस्थियों को सनी देओल या बॉबी देओल ने विसर्जित नहीं किया.

24 नवंबर को लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने अपने घर में आखिरी सांसे लीं. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विले पार्ले के श्मशान घाट में जलाया और इसके बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स मुंबई में हुए उनके अंतिम संस्कार का हिस्सा बने. इसके बाद दिवगंत एक्टर का परिवार 2 दिसंबर को हरिद्वार पहुंचा. 3 दिसंबर को उनकी अस्थियों को हड़ की पौड़ी में विसर्जित किया गया.

इस शख्स ने किया धर्मेंद्र के अस्थियों को विसर्जित

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल के बेटे और दिवगंत अभिनेता के पोते करण देओल ने उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हुए पिंडदान किया. धर्मेंद्र और उनके दोनों पोते– करण देओल, राजवीर देओल के बीच काफी गहरा रिश्ता था. अक्सर ही सनी देओल के बड़े बेटे अपने दादा जी संग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते थे.





धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं दिग्गज हस्तियां

बता दें कि धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे एक्टर जिंदगी की लड़ाई हार गए और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद ही अपना दम तोड़ दिया. 25 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ जहां अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान समेत कई सेलेब्स शामिल हुए.

बॉलीवुड के ही मैन का परिवार

धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर संग शादी की जिसके बाद ये कपल 4 बच्चों – सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल के पेरेंट्स बने. लेकिन फिल्मी करियर के अभिनेता हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे और प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी कर ली. इसके बाद ये कपल ईशा और अहाना देओल के पेरेंट्स बने.