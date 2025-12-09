Year Ender 2025: कैटरीना-विक्की से लेकर कियारा सिद्धार्थ तक, इस साल इन सेलेब्स के घर आया नन्हा सदस्य
Year Ender 2025: साल 2025 बॉलीवुड सेलेब्स के लिए बहुत खास रहा है. कुछ ने शादियां रचाई हैं तो कुछ पेरेंट्स बने हैं. आइए आपको उन सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिनके घर पर किलकारियां गूंजी हैं.
बॉलीवुड सेलेब्स के घर इस साल खुशियां आईं हैं. इन सेलेब्स के लिए साल 2025 बहुत खास रहा है. ये बॉलीवुड कपल्स पेरेंट्स बने हैं और अपनी लाइफ का नया चैपटर एंजॉय कर रहे हैं. साल 2025 में कई सेलेब्स के घर नन्हा सदस्य आया है जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिता रहे हैं. सिद्धार्थ-कियारा से लेकर विक्की, कैटरीना, राजकुमार राव समेत कई सेलेब्स पेरेंट्स बने हैं. आइए आपको इन सेलेब्स के बारे में बताते हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा- कियारा आडवाणी
बॉलीवुड के क्यूट कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इस साल पेरेंट्स बने हैं. कियारा ने जुलाई में बेटी को जन्म दिया है. सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है मगर उसका प्यारा सा नाम जरुर शेयर कर दिया है. उन्होंने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा है.
View this post on Instagram
अरबाज खान-शूरा
एक्टर अरबाज खान और शूरा भी इस साल पेरेंट्स बने हैं. उनके घर एक नन्ही परी आई है. शूरा ने अक्टूबर में बेटी को जन्म दिया है. उन्होंने बेटी का नाम बहुत ही प्यारा रखा है. अरबाज और शूरा की बेटी का नाम सिपारा है.
View this post on Instagram
अथिया शेट्टी-केएल राहुल
सुनील शेट्टी इस साल नाना बन गए हैं. उनकी बेटी अथिया शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया है. अथिया और केएल इसी साल फरवरी में पेरेंट्स बने हैं. अथिया मे फरवरी में बेटी इवारा को जन्म दिया है. वो अपना मदरहुड खूब एंजॉय कर रही हैं.
View this post on Instagram
वत्सल सेठ-इशिता दत्त
टीवी और बॉलीवुड के फेवरेट कपल वत्सल सेठ और इशिता दत्त दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं. उनका एक बेटा था अब ये बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने हैं. इशिता ने जून 2025 में बेबी गर्ल को जन्म दिया है.
View this post on Instagram
कैटरीना कैफ-विक्की कौशल
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर भी इस साल खुशखबरी आई है. कैटरीना ने नवंबर 2025 में बेटे को जन्म दिया है. इस कपल ने अभी तक बेटे की झलक और नाम दोनों ही रिवील नहीं किए हैं.
View this post on Instagram
राजकुमार राव-पत्रलेखा
बॉलीवुड के क्यूट कपल राजकुमार राव-पत्रलेखा भी इस साल पेरेंट्स बने हैं. ये कपल भी हाल ही में पेरेंट्स बना है. पत्रलेखा ने नवंबर में बेटी को जन्म दिया है. उनकी बेटी अभी एक महीने की भी नहीं हुई है.
View this post on Instagram
