हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'दे दे प्यार दे 2' की 10% सीटें भी नहीं भर रहीं, फिर भी बजट निकालने के करीब पहुंची

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 5: अजय देवगन के स्टारडम का जादू अभी कम नहीं हुआ है. फिल्म की ऑक्युपेंसी कम होने के बावजूद कमाई बढ़ती जा रही है. यहां जानें कलेक्शन.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के मौजूद होने के बावजूद गजब कर रही है. 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन वीकडेज में एंट्री होने के बाद फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई.

इसके बावजूद फिल्म अपने बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ 5 दिनों में निकाल चुकी है. फिल्म की आज की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने आज कितनी कमाई की है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई 12.25 करोड़ और 13.75 करोड़ रही.

चौथे दिन सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म की ऑक्युपेंसी 9.96 प्रतिशत रही. इसके बावजूद इसकी कमाई 4.25 करोड़ रुपये हो गई. वहीं आज यानी 5वें दिन 3:05 बजे तक 1.22 करोड़ रुपये कमाते हुए 'दे दे प्यार दे 2' ने टोटल 40.22 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

ये फिल्म रकुल प्रीत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन चुकी है. 'यारियां' (40.01 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए फिल्म ने रकुल प्रीत की टॉप 3 फिल्मों में अपनाी जगह बना ली है.

'दे दे प्यार दे 2' ने बजट का कितने प्रतिशत निकाला, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को करीब 100 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. सैक्निल्क पर अपडेटेड 4 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ है. इसमें आज की घरेलू कमाई जोड़ दें तो फिल्म अपने बजट का 63 प्रतिशत से ज्यादा निकाल चुकी है.

'दे दे प्यार दे 2' तोड़ेगी अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' का रिकॉर्ड!

इस साल आई अजय देवगन की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर 1 पर 'रेड 2' है और नंबर 2 पर 'सन ऑफ सरदार 2'. 'सन ऑफ सरदार 2' ने 46.82 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया है. यानी 'दे दे प्यार दे 2' इसका रिकॉर्ड तोड़ने से अब करीब 7 करोड़ रुपये दूर है जो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा.

 
 
 
 
 
'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट

इस फिल्म को लव रंजन ने लिखा और अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. अजय देवगन और रकुल प्रीत लीड रोल में हैं. आर माधवन और जावेद जाफरी के साथ जावेद के बेटे मीजान ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाया है.

सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Rakul Preet De De Pyaar De 2 Box Office Collection
Embed widget