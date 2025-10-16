अजय देवगन की अपकमिंग धांसू फिल्में, जानें- 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' कब होंगी रिलीज

अजय देवगन बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर ना केवल दर्शको के दिलों में जगह बनाई हैं बल्कि अपनी दमदार अदाकारी का लोहा भी मनवाया है. फिलहाल अजय देवगन अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ‘दे दे प्यार दे 2’ की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म का ट्रेलर 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. इसी के साथ एक्टर की हिट फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी किस्त और गोलमाल की पांचवीं इंस्टॉलमेंट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. चलिए इन दोनों फिल्मो से जुड़ा बड़ा अपडेट जानते हैं.

‘दृश्यम 3’ कब होगी रिलीज?

‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद, अजय के पास कई फ़िल्में हैं. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, अभिनेता ने ‘दृश्यम 3’ के बारे में एक बड़ा अपडेट दिया था. गौरतलब है कि इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ अधूरे कामों के कारण शूटिंग में देरी हो गई है. इस बात का खुलासा करते हुए, अजय ने कंफर्म किया है कि इस क्राइम सस्पेंस थ्रिलर का आखिरी भाग इसी साल दिसंबर में फ्लोर पर आएगा.

'दृश्यम 2' का निर्देशन करने वाले अभिषेक पाठक ही इसके तीसरी इंस्टॉलमेंट का भी निर्देशन करेंगे. बता दें कि 'दृश्यम 2' में अक्षय खन्ना, श्रिया सरन, तबू और इशिता दत्त ने भी अहम रोल प्ले किया था. वहीं ‘दृश्यम 3’ गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

‘गोलमाल 5’ कब होगी रिलीज?

‘दृश्यम 3’ के बाद, अजय ब्लॉकबस्टर ‘गोलमाल’ फ्रैंचाइज़ी की पांचवीं किस्त के लिए निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ फिर से काम करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलमाल 5 मार्च 2026 को फ्लोर पर आएगी और 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. उम्मीद है कि करीना कपूर इस कॉमिक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी, उनके साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू भी होंगे.

इन फिलमों के अलावा, अजय देवगन के पास ‘धमाल 4’ (ईद 2026) और एक जंगल एडवेंचर एक्शन फिल्म, ‘रेंजर’ भी है, जो फिलहाल प्रोडक्शन फेज में हैं.