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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हर सिक्के के दो पहलू होते हैं..'पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को दिया था धोखा? डेजी शाह ने दिया रिएक्शन

'हर सिक्के के दो पहलू होते हैं..'पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को दिया था धोखा? डेजी शाह ने दिया रिएक्शन

डेजी शाह इन दिनों अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस अब पलाश मुच्छल की फिल्म में दिखाई देंगी. इसी बीच उन्होंने पलाश की शादी टूटने पर रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 05:38 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. वो अपने हर इंटरव्यू में अपकमिगं प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हुई दिख रही हैं. दरअसल, एक्ट्रेस पलाश मुच्छल के निर्देशन में बनने जा रही अनटाइटल्ड फिल्म में दिखाई देने वाली हैं.  

रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में उनके संग श्रेयस तलपड़े दिखाई देंगे. अब हाल हील में एक इंटरव्यू के दौरान डेजी ने अपनी फिल्म के साथ-साथ पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की टूटी शादी पर भी अपना रिएक्शन दिया.

डेजी ने बताया पलाश ने कैसे किया फिल्म के लिए अप्रोच

मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में डेजी ने बताया कि स्मृति मंधाना संग शादी को लेकर कंट्रोवर्सी होने के बाद पलाश उनसे अपनी अगली फिल्म के लिए बाद करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे.

डेजी ने बताया,'दो-तीन अनजान लोगों के फोन आए, जिन्होंने दावा किया कि पालश फिल्म बना रहे हैं और उन्हें उसमें लेना चाहते हैं. हालांकि, उन्हें ये तरीका अजीब लगा, क्योंकि उनकी पलाश की बहन पलक से गहरी दोस्ती है. इसलिए एक्ट्रेस ने कहा कि अगर पलाश सच में उनसे संपर्क करना चाहते, तो वो सीधे उनसे या पलक के जरिए संपर्क करते. इसलिए ये समझ से परे है कि अनजान लोग उन्हें ये मैसेज क्यों दे रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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डेजी ने कहा,'उन्होंने पलाश को मैसेज भेजा और इस बारे में पूछा. तब उन्होंने कहा, जी मैडम ये सच है, लेकिन हाल की सिचुएशन की वजह से मैं खुस से किसी को फोन नहीं कर पा रहा हूं. क्योंकि ये बात एक अलग ही मोड़ ले लेगी.'

डेजी से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि पिछले दिनों पलाश का नाम अलग कारणों की वजह से चर्चा में था. ऐसे में आपको डर नहीं लगा कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी. इस पर डेजी ने कहा,'मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूं.

मुझे नहीं पता कि सच क्या है. किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं. ये दो परिवारों और चार-पांच लोगों के बीच की बात है. वही जानते हैं कि सच क्या है. हमने सोशल मीडिया पर जो देखा और सुना उससे किसी को जज कर रहे हैं.

इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी महिला के पहलू को इग्नोर कर रही हूं.मैं किसी की साइड नहीं ले रही.'डेजी ने कहा कि पलाश और स्मृति एक प्यारे कपल थे. मैं प्रार्थना करती हूं कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाए और वो फिर एक साथ आ जाएं.

ये भी पढ़ें:-चार भाषाओं में OTT पर रिलीज हुई 'सीता पयानम', जानें- कहां देखें

 

Published at : 19 Mar 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Daisy Shah Smirti Mandhana Palaash Muchhal
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