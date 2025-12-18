शैनेल देव की फिल्म 'डकैत' का टीज़र गुरुवार को रिलीज़ कर दिया गया. इस अपकमिंग फिल्म में में आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म में अनुराग कश्यप ने भी अहम रोल प्ले किया है और यह उनकी तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है. टीज़र शेष के जन्मदिन के एक दिन बाद रिलीज़ हुआ है. वहीं टीज़र में शेष और मृणाल को देसी अंदाज़ में बॉनी और क्लाइड की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया है और इसमें नागार्जुन का भी मज़ेदार ज़िक्र है.

टीज़र में एक्शन मोड में दिखे आदिवी शेष और मृणाल

‘डकैत’ के टीज़र में शेष और मृणाल के किरदारों के बीच एक टूटी हुई लव स्टोरी की झलक मिलती है. टीज़र की शुरुआत में शेष अपने एक दोस्त से बात कर रहे होते हैं कि मृणाल उनके प्लान में शामिल होने के लिए राज़ी हो गई हैं. लेकिन जैसे ही वह उन्हें प्रपोज़ करते हैं, टीज़र एक्शन मोड में बदल जाता है और मृणाल सचमुच में कमान संभाल लेती हैं.

दोनों एक डकैती को अंजाम देने वाले लुटेरों का किरदार निभाते दिख रहे हैं. गोलीबारी और अफरा-तफरी के बीच नागार्जुन, राम्या कृष्णन और सौंदर्या की 1994 की हिट फिल्म हेलो ब्रदर के गाने कन्ने पेटारो का रीमिक्स वर्जन बैकग्राउंड में बजता है. अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और सुनील भी इसमें नज़र आते हैं. ओवरऑल टीजर कमाल का लग रहा है और फैंस अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं.

‘डकैत’ के बारे में

‘डकैत’ का निर्देशन शैनिल देव ने किया है, इसका निर्माण सुप्रिया यारलागड्डा ने किया है, सुनील नारंग इसके को-प्रोड्यूसर और अन्नपूर्णा स्टूडियोज इसे प्रेजेंट कर रहा है. शेष और शेनिल ने स्टोरी और स्क्रीनप्ले लिखी है, जबकि अब्बूरी रवि ने डायलॉग्स लिखे हैं. भीम्स सेसिरोलियो ने म्यूजिक दिया है और धनुष भास्कर ने सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा संभाला है.

कब रिलीज होगी ‘डकैत’?

‘डकैत’ में आदिवी शेष, मृणाल ठाकुर, अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, ज़ैन मैरी खान और कामाक्षी भास्करला मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म उगादी के अवसर पर 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली हैं.