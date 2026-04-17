विराट कोहली ने लाइक की जर्मन मॉडल की फोटो, जानें- कौन हैं लिज लैज?

इंडियन टीम के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की हर पोस्ट तो वायरल होती ही है, लेकिन उनका एक छोटा सा लाइक भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाता है. कुछ समय पहले उन्होंने अवनीत कौर की फोटो लाइक की थी जिसके बाद उन्होंने इसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का मामला बताया था. अब एक बार फिर विराट का एक लाइक सुर्खियों में है, जहां उन्होंने जर्मन मॉडल लिज लाज की तस्वीर लाइक कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन और मीम्स की बाढ़ आ गई.

विराट कोहली ने लाइक की जर्मन मॉडल की फोटो

लिज लैज ने ये फोटो 30 जनवरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी. ये तस्वीर अद्वैत वैद्य ने क्लिक की है. जिसे हजारों लाइक्स भी मिले थे. लिज लैज ने पोस्ट शेयर करते हुए इसे 'Some golden hour shots' कैप्शन दिया था. लेकिन हाल ही में ये फोटो अचानक चर्चा में आ गई, जब अद्वैत ने देखा कि विराट कोहली ने इसे लाइक किया है.

इसके बाद अद्वैत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और एक वीडियो भी पोस्ट किया. उन्होंने मजेदार अंदाज़ में लिखा कि जब 'GOAT' विराट कोहली आपकी पोस्ट लाइक करें तो कैसे रिएक्ट करें, समझ नहीं आता. साथ ही उन्होंने बताया कि वह और लिज़ अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच में हुआ है.

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यूजर्स ने किया रिएक्ट

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस को पिछले साल वाला मामला याद आ गया, जब विराट कोहली ने अवनीत कौर की पोस्ट लाइक करने पर सफाई दी थी. उस वक्त विराट ने कहा था कि फीड क्लियर करते समय एल्गोरिदम की वजह से यह इंटरैक्शन हो गया और इसमें कोई इरादा नहीं था.

अब इसी को लेकर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने मजाक में कहा कि अनुष्का शर्मा को उन्हें फिर से माफी दिलवानी चाहिए, तो किसी ने लिखा कि विराट को अब अलग अकाउंट बना लेना चाहिए. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए उनके बेटे अकाय का जिक्र कर दिया, जबकि कई लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि एल्गोरिदम फिर से काम कर गया, विराट? बता दें कि क्रिकेटर का अभी तक इस पोस्ट को लेकर कोई रिएक्शन सामने नही आया है.

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कौन हैं लिज लैज?

बता दें कि लिजलाज एक जर्मन-साउथ अफ्रीकी मॉडल, व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हैं, जो भारत में अपने ट्रैवल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. उनके इंस्टाग्रान पर 421K फॉलोअर्स हैं. लिजलैज काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं.