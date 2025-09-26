पिछले साल करीना कपूर, कृति सेनन और तबू की फिल्म क्रू ने थिएटर्स में बंपर कमाई की थी. दर्शकों ने फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया था. काफी लंबे समय से दर्शक फिल्म के अगले पार्ट की डिमांड कर रहे थे और अब मेकर्स ने फैंस की ये डिमांड सुन ली है. आइए जानते हैं क्रू के अगले पार्ट की सभी डिटेल्स.

एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटेगी सुपरहिट तिगड़ी

2024 में रिलीज हुई फिल्म 'क्रू' में करीना कपूर, कृति सेनन और तबू की तिगड़ी को लोगों ने काफी प्यार दिया था. इतना ही नहीं फिल्म ने सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई भी की थी. फैंस के लगातार डिमांड के बाद अब मेकर्स इसके दूसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं. एकता कपूर और रिया कपूर की इस फिल्म के लिए करीना कपूर को रोल को फाइनलाइज कर लिया गया है.

पिंकविला के रिपोर्ट के मुताबिक, क्रू फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म आने की पूरी संभावना है. रिपोर्ट ने ये दावा किया कि लंबे समय तक फिल्ममेकर्स इसके अगले पार्ट की स्टोरी को लेकर चर्चा कर रहे थे और अब जा कर उन्होंने 'क्रू 2' की कहानी फाइनलाइज कर ली है.



क्रू 2 से कट जाएगा कृति और तबू का पत्ता?

रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता कपूर और रिया कपूर की फिल्म 'क्रू 2' में करीना कपूर ने काम करने के लिए अपनी हामी भरी है. लेकिन अब तक फिल्म की बाकी स्टारकास्ट को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है. फैंस भी यही चाहते हैं कि क्रू फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिनल स्टारकास्ट का ही सहयोग हो. लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि फ्रेंचाइजी ने इस बार 3 A लिस्ट एक्ट्रेसेस की फिल्म में शामिल करने का फैसला किया है. पहली तो करीना कपूर हैं लेकिन बाकी दो हसीनाओं के राज से अभी तक पर्दा नहीं उठा है.

बात करें करीना कपूर की तो उन्होंने फिलहाल इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए अपनी हामी भरी है लेकिन उन्होंने अभी तक ये फिल्म साइन नहीं किया है. बेबो स्क्रीनप्ले का वेट कर रही हैं और पूरी स्क्रिप्ट जानने के बाद ही वो अपना फाइनल डिसिजन लेंगी.