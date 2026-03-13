बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर फैंस के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा है. हाल ही में फिल्म से शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. फिल्म के पोस्टर में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन एक कार में बीच ट्रिप पर जाते हुए नजर आते हैं, जिससे फिल्म का माहौल मस्ती भरा दिखाई देता है. साथ ही होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म के टीजर को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है.

ऐसा है फर्स्ट लुक

फिल्म से रिलीज हुए फर्स्ट लुक में रश्मिका मंदाना व्हाइट ड्रेस और सनग्लासेस में कार से वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं. वहीं शाहिद कपूर रंग-बिरंगी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे डूबता हुआ सूरज दिख रहा है. दूसरी ओर कृति सेनन के पोस्टर में उनके पैर दिखाई देते हैं, जिस पर 'Catch the sea' लिखा हुआ टैटू बना है. पोस्टर शेयर करते हुए तीनों ने लिखा कि 'फिल्म से जुड़ी और जानकारी के लिए 18 मार्च को थिएटर जरूर जाएं.' बस फिर क्या था, फैंस के बीच फिल्म को लेकर हलचल मचने लगी और सभी इसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं.

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इसके अलावा निर्देशक होमी अडजानिया ने भी पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 'कॉकटेल 2' की एक झलक यानी टीजर सिर्फ सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा. इस पोस्ट पर फिल्ममेकर जोया अख्तर ने भी दिल और फायर वाले इमोजी के साथ कमेंट किया.

'धुरंधर 2' के साथ रिलीज होगा टीजर

बता दें, फिल्म का टीजर 18 मार्च को सिनेमाघरों में निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ दिखाया जाएगा. 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई हिट फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है, जो 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. पहली फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब इसके दूसरे पार्ट में नई स्टार कास्ट के साथ कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में शाहिद, रश्मिका और कृति के बीच लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है.