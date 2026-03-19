व्हाट्सएप पर रोज सुबह मैसेज करते हैं अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ रिश्ते फिल्मों तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्तियां सालों बाद भी उतनी ही मजबूत रहती हैं. अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है. आज के समय में, जहां लोग अपने काम और जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. वहां अमिताभ बच्चन लोगों के लिए एक मिसाल है क्योंकि वो हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह, अपने करीबियों के मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहते है.

रोज सुबह मैसेज भेजते हैं अमिताभ

हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब वह पिछले साल बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती हुए, तभी से अमिताभ बच्चन उन्हें रोज सुबह एक मैसेज भेजते हैं. हर दिन वह मैसेज में लिखते है 'जल्दी ठीक हो जाओ, प्रेम... तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं.' हालांकि जब प्रेम चोपड़ा ने खुद अमिताभ को कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हैं, तब भी अमिताभ ने उन्हें मैसेज करना बंद नहीं किया. प्रेम ने हंसते हुए बताया कि बार-बार समझाने के बाद भी बड़े प्यार से रोज मैसेज भेजते रहते हैं.

पिछले साल हुआ था हार्ट सर्जरी

बता दें, प्रेम चोपड़ा को पिछले साल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें वायरल इंफेक्शन के साथ दिल की गंभीर बीमारी एओर्टिक स्टेनोसिस थी. इलाज के दौरान बिना ओपन हार्ट सर्जरी के उनका सफल ऑपरेशन किया गया. उनके दामाद और एक्टर शरमन जोशी ने भी बताया कि अब वह घर पर हैं और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं. प्रेम चोपड़ा और अमिताभ बच्चन ने 70 और 80 के दशक में वो कौन थी, उपकार, बॉबी, दो अंजाने और दोस्ताना जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया, जहां प्रेम अक्सर खलनायक की भूमिका में नजर आए. छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में प्रेम चोपड़ा ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार विलेन में गिने जाते हैं.