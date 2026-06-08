शिफॉन साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं सेलिना जेटली, शेयर की दिलकश फोटोज, फैंस बोलें- मेरी क्रश

सेलिना जेटली ने एक दौर में अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना रखा था. उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है. सेलिना काफी टाइम से फिल्मों से दूर हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. हाल ही में सेलिना ने अपनी कुछ दिलकश फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है.

शिफॉन साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं सेलिना जेटली

सेलिना ने आज इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहने नजर आई. उनका ये अंदाज देख फैंस तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

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अपने इस लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज भी पहनी है. खुले बालों में एक्ट्रेस बेहद की खूबसूरत लग रही हैं. फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि ये साड़ी उनकी मां की है.

सेलिना ये भी बताया की ये साड़ी वो अपनी दोस्त और एक्ट्रेस प्रीति ज़िंटा के ज्वैलरी ब्रांड लॉन्च इवेंट में पहन कर गई थी. इवेंट से भी उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे. जिसमें लोग उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करते नजर आएं.

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फैंस ने लुटाया प्यार

सेलिना की ये फोटोज सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस इन पर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'आप हमेंशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं.' वहीं दूसरे ने लिखा, आप मेरी क्रश हो.' वहीं एक और फैन ने कहा, 'आप बॉलीवुड में कमबैक कब करोगे?'

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बता दें, सेलिना ने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता. सेलिना जेटली ने साल 2003 में फिल्म 'जानशीन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद वो 'नो एंट्री' (2005) और 'गोलमाल रिटर्न्स' (2008) जैसी सफल कॉमेडी फिल्मों में नजर आईं.