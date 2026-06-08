शिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर हिना खान ने किया रिएक्ट, कहा- इतना नीचे नहीं गिरेंगे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर बोलीं हिना खान, कहा- अपनी बात रखने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे

शिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर बोलीं हिना खान, कहा- अपनी बात रखने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे

हिना खान सोशल मीडिया पर शिल्पा शिंदे संग चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में हैं. हिना को काफी ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच हिना ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस ने खास अपील की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों शिल्पा शिंदे के साथ चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में हैं. शिल्पा के एक बयान के बाद दोनों टीवी एक्ट्रेसेस के फैंस सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए, जिससे माहौल और भी बिगड़ गया है. इस बीच हिना खान को भी जमकर ट्रोल किया गया. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से नफरत न फैलाने की अपील की है.

हिना खान ने फैंस से की अपील
हाल ही में हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर अपने फैंस से ट्रोलिंग के बीच दयालुता और सहानुभूति दिखाने की अपील की. उनका ये मैसेज शिल्पा शिंदे के साथ हालिया विवाद के बाद आया है. हिना ने लिखा, 'हम सभी गलतियां करते हैं और समय के साथ सीखते और बदलते हैं. मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े. मैंने हमेशा नफरत के बजाय प्यार, दयालुता और इंसानियत को चुना है. अगर आप मेरे फैन हैं, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूं कि आप उसी स्पष्टता और मजबूती के साथ व्यवहार करें.'

एक्ट्रेस ने अपने फॉलोअर्स को चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को बेवजह ट्रोल करते हैं या नफरत फैलाते हैं, अगर उनका कोई फैन भी ऐसा करता है तो वो उसे ब्लॉक करने से नहीं हिचकिचाएंगी.

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हिना खान ने अपनी पोस्ट में फैंस से अपील करते हुए कहा कि किसी भी बात को रखने के लिए नफरत फैलाने या ट्रोल्स जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अपनी राय सम्मान के साथ भी रखी जा सकती है. अपनी बात रखने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे. एक्ट्रेस ने ये भी साफ किया कि अगर उनका कोई फैन दूसरों के लिए नफरत फैलाता या ट्रोलिंग करता नजर आया, तो वो उसे ब्लॉक कर देंगी. हिना ने कहा कि वो अपनी और अपने करीबियों की जिंदगी में सिर्फ शांति और पॉजिटीविटी चाहती हैं और अपने फैंस से भी दयालु बने रहने की उम्मीद करती हैं.

शिल्पा शिंदे संग विवाद के बीच ट्रोलिंग पर बोलीं हिना खान, कहा- अपनी बात रखने के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरेंगे

क्या है पूरा मामला?
बता दें, हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने एक बड़ा खुलासा किया. एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि करीब 10 साल पहले 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने के दौरान उन्होंने शो के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो कि झूठा था. 

हिना खान ने किया था रिएक्ट
शिल्पा शिंदे के इस खुलासे के बाद हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि किसी विवाद में जीत हासिल करने या किसी पर बढ़त बनाने के लिए अपने जेंडर का इस्तेमाल कर किसी की इमेज खराब करना बेहद शर्मनाक है. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इस मामले में असली पीड़ित उस निर्माता को माना जाना चाहिए, जिसने बिना वजह इतने गंभीर आरोपों का सामना किया.

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वहीं, हिना की प्रतिक्रिया के बाद शिल्पा शिंदे ने भी एक वीडियो शेयर कर कहा था कि हिना इस विवाद के जरिए पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रही हैं.  

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Published at : 08 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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Shilpa Shinde Hina Khan
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