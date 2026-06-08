शोएब इब्राहिम-दीपिका कक्कड़ पर एक के बाद एक आ रही परेशानी, बहन सबा के ससुर को भी आया स्ट्रोक

शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ इन दिनों मुश्किलों से जूझ रहे हैं. कुछ दिनों पहले शोएब इब्राहिम के पिता को हैमरेज हुआ था और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए. उनकी सर्जरी हुई. अभी वो पहले से ठीक हैं और रिकवर रहे हैं. हालांकि, वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं. वहीं दीपिका कक्कड़ का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है. उनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू हो गई है.

सबा के ससुर की भी तबियत खराब

इसी बीच शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम के ससुर को भी स्ट्रोक आ गया. सबा इब्राहिम और उनके पति सनी भी मुंबई में रहते हैं. लेकिन जैसे ही सबा के ससुर के स्ट्रोक के बारे में पता चला तो सनी तुरंत अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे. सनी ने बताया कि उनके पिता को स्ट्रोक आया था. हालांकि, अब वो पहले से ठीक है. कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो अब घर आ गए हैं.

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सनी ने बताया कि उनके पिता को शुगर है और इसी वजह से उन्हें ये दिक्कत हुई थी. साथ ही सनी ने ये भी बताया कि उनके पिता किसी की सुनते नहीं हैं और वो खुद को बीमार भी नहीं मान रहे हैं. हॉस्पिटल में भी वो बहुत मुश्किल से रुके थे. वो अपनी डायट का भी ख्याल नहीं रखते हैं. इन्हीं सब कारणों से ये दिक्कत हुई. अब वो अपने पेरेंट्स को साथ में मुंबई लेकर जाएंगे.

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बता दें कि सबा इब्राहिम उसी बिल्डिंग में रहती हैं जहां शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ रहते हैं. सबा जिस फ्लैट में रहती थीं, वो उन्हें छोटा पड़ रहा था इसीलिए उन्होंने अपने फ्लैट के साइड वाला फ्लैट खरीद लिया और उसे बड़ा करवा लिया. ताकि उनके सास और ससुर वहां आकर आरम से रह सकें.

बता दें कि सबा इब्राहिम यूट्यूबर हैं. वो व्लॉग वीडियोज बनाती हैं. यूट्यूब से उन्होंने करोड़ों की कमाई कर ली है और 3 फ्लैट खरीद लिए हैं. एक रेस्टोरेंट भी चलाती हैं.