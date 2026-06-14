शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रन टाइम

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' खूब चर्चा में हैं. 19 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दिखने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है, जिससे फिल्म की टीम बहुत खुश हैं.

150 मिनट का है फिल्म

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म पर मुहर लगा दी है और A सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब 'एडल्ट्स ओनली' है. वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का रनटाइम 150 मिनट हैं. वहीं फिल्म का पहला पार्ट 146 मिनट का था.

कृति के करियर की पहली A सर्टिफिकेट फिल्म

CBFC से फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलना बहुत बड़ी बात मानी जा रही हैं क्योंकि कृति सेनन के करियर की ये पहली फिल्म है, जिसे ये सर्टिफिकेट मिली हैं. वहीं रश्मिका को इससे पहले 'एनिमल' में एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था. हालांकि शाहिद की ये पांचवी फिल्म हैं.

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लेस्बियन की अफवाहों पर निर्देशक का खुलासा

इसके अलावा फिल्म में लेस्बियन रोमांस को लेकर अफवाहें उड़ी थी, जिसे लेकर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में निर्देशक होमी अदजानिया ने कहा था कि ये सिर्फ सेट से शुरू हुई एक मजाकिया अफवाह है. फिल्म में सिर्फ दो महिलाएं अच्छी दोस्त हैं.

पहले पार्ट में दिखी थी ये जोड़ी

बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे. वहीं इसके दूसरे पार्ट का निर्माण दिनेश विजान ने किया हैं. फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द है, जिसमें शाहिद की जिंदगी में दो लड़कियों की एंट्री होती हैं और उन्हें किसी एक को चुनना होता है.

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