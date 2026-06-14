हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रन टाइम

शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रन टाइम

Cocktail 2 Update: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' को CBFC से A सर्टिफिकेट मिला है. साथ ही फिल्म की रनटाइम भी सामने आ गई हैं, जिससे फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' खूब चर्चा में हैं. 19 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी दिखने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है, जिससे फिल्म की टीम बहुत खुश हैं. 

150 मिनट का है फिल्म 

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म पर मुहर लगा दी है और A सर्टिफिकेट दिया है, जिसका मतलब 'एडल्ट्स ओनली' है. वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का रनटाइम 150 मिनट हैं. वहीं फिल्म का पहला पार्ट 146 मिनट का था. 

कृति के करियर की पहली A सर्टिफिकेट फिल्म 

CBFC से फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलना बहुत बड़ी बात मानी जा रही हैं क्योंकि कृति सेनन के करियर की ये पहली फिल्म है, जिसे ये सर्टिफिकेट मिली हैं. वहीं रश्मिका को इससे पहले 'एनिमल' में एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था. हालांकि शाहिद की ये पांचवी फिल्म हैं. 

ये भी पढ़ें: साइंस-फिक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये फिल्में, हर सीन में मिलेगा एंटरटेनमेंट

लेस्बियन की अफवाहों पर निर्देशक का खुलासा 

इसके अलावा फिल्म में लेस्बियन रोमांस को लेकर अफवाहें उड़ी थी, जिसे लेकर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में निर्देशक होमी अदजानिया ने कहा था कि ये सिर्फ सेट से शुरू हुई एक मजाकिया अफवाह है. फिल्म में सिर्फ दो महिलाएं अच्छी दोस्त हैं. 

पहले पार्ट में दिखी थी ये जोड़ी 

बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में थे. वहीं इसके दूसरे पार्ट का निर्माण दिनेश विजान ने किया हैं. फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल के इर्द-गिर्द है, जिसमें शाहिद की जिंदगी में दो लड़कियों की एंट्री होती हैं और उन्हें किसी एक को चुनना होता है. 

ये भी पढ़ें: हरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

और पढ़ें
Published at : 14 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रन टाइम
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को CBFC ने दिखाई हरी झंडी, दिया A सर्टिफिकेट
बॉलीवुड
28 साल में एक ही टाइटल से बनीं 9 फिल्में, जिसने मेकर्स को कर दिया कंगाल, स्टारडम भी नहीं आया काम
28 साल में एक ही टाइटल से बनीं 9 फिल्में, जिसने मेकर्स को कर दिया कंगाल, स्टारडम भी नहीं आया काम
बॉलीवुड
'वो दिल का दौर था...', 'गदर 3' को लेकर अनिल शर्मा ने दिया बड़ा अपडेट, 2027 में मिलेगी खुशखबरी!
'वो दिल का दौर था...', 'गदर 3' को लेकर अनिल शर्मा ने दिया बड़ा अपडेट, 2027 में मिलेगी खुशखबरी!
बॉलीवुड
Sunday BO LIVE: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
LIVE: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: लगान की सिल्वर जुबली में सलमान खान ने लूटी महफिल, आमिर के जश्न में सजा सितारों का दरबार (14.06.26)
Vasudha: Vasudha का अचार हुआ हिट! कामयाबी देख Sarika ने Chandrika Devi को भड़काया
Delhi TMC Rebel MP Meeting: बागियों की बैठक में शामिल होंगी Sayoni Ghosh | Bengal | Mamata Banerjee
US-Iran Deal: खुल जाएगा होर्मुज...ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म?आखिर क्या होने वाला है? Inside Story
Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
क्रिकेट
IND vs PAK Women: ऋचा घोष ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में बनीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय
ऋचा घोष ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में बनीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ऑटो
भारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV: जानिए कैसा है Lexus RX 500h F Sport का ड्राइविंग रिव्यू
भारत की सबसे प्रीमियम परफॉर्मेंस हाइब्रिड SUV: जानिए कैसा है Lexus RX 500h F Sport का ड्राइविंग रिव्यू
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget