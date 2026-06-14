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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

हरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान

Bharat Bhhagya Viddhaata: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद ये ऐलान किया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 14 Jun 2026 08:36 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर खूब चर्चा में हैं. 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म देश के ऐसे अनसंग लोगों पर हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में भी बहादुरी का काम किया. रिलीज के बाद से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं. इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने फिल्म को बड़ी राहत दी है, जिससे कंगना रनौत भी बेहद खुश हैं. 

सीएम ने टैक्स फ्री का किया ऐलान 

हाल ही में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, 'भारत भाग्य विधाता एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है, जिसे सभी को देखना चाहिए. ऐसी फिल्में हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास कराती हैं. 26/11 आतंकी हमले का दर्द पूरे देश ने महसूस किया था. आज भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा मजबूत है.' इसके अलावा फिल्म की कहानी को देख उन्होंने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें. 

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कंगना ने जताया आभार 

वहीं कंगना ने भी हरियाणा सरकार और सीएम नायब सैनी को धन्यवाद देते हुए कहा, 'फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी.' साथ ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'भारत भाग्य विधाता उन अनदेखे नायकों को समर्पित है, जो बिना किसी पहचान या चर्चा के समाज और देश की सेवा करते हैं.' साथ ही उन्होंने सीएम नायब सैनी का दिल से आभार व्यक्त किया.

 
 
 
 
 
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फिल्म के बारे में 

बता दें कि चंडीगढ़ में हुए इस स्क्रीनिंग में कई डॉक्टरों, मेडिकल कर्मचारियों और समाजसेवियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. वहीं इससे पहले दिल्ली में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं बात करें फिल्म की, तो इसे मनोज तापड़िया ने निर्देशित किया हैं. फिल्म में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की कहानी दिखाई गई है, जिसमें कामा हॉस्पिटल की नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी. कंगना भी फिल्म में नर्स की भूमिका में दिखी, जिनकी एक्टिंग बहुत शानदार और सच्ची हैं. कंगना के अलावा गिरिजा ओ और अमी

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Published at : 14 Jun 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhhagya Viddhaata
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