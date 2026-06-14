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साइंस-फिक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये फिल्में, हर सीन में मिलेगा एंटरटेनमेंट
Sci-fi Movies on OTT: अगर आप OTT पर साइंस-फिक्शन फिल्में देखना चाहते हैं, तो साउथ की ये 7 बेहतरीन फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. रजनीकांत से लेकर प्रभास की ये फिल्में रोमांच से भरपूर हैं.
अगर आप ओटीटी पर कुछ शानदार और अलग देखना चाहते हैं और किसी अच्छी फिल्म की तलाश में हैं. तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं. आज हम लेकर आए है साउथ की कुछ साइंस फिक्शन फिल्म, जो आपको टाइम ट्रैवल, रोबोट्स और कई शानदार दुनिया में ले जाएंगी. इसी बीच आइए इस लिस्ट पर नजर डालते है और अपने वॉचलिस्ट में एड करते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 09:02 PM (IST)
Tags :OTT News Sci-Fi Movies
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