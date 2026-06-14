साइंस-फिक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर जरूर देखें साउथ की ये फिल्में, हर सीन में मिलेगा एंटरटेनमेंट

एंथिरन (SunNXT) - रजनीकांत और ऐश्वर्या राय स्टारर ये फिल्म एक साइंटिस्ट डॉ. वसीगरन की कहानी है, जो चिट्टी नाम का एक एडवांस रोबोट बनाता है. शुरुआत में चिट्टी लोगों की मदद करता है, लेकिन इंसान की इमोशन आने के बाद वो उनके खिलाफ हो जाता है.