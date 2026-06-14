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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 2026 की सस्ते बजट की फिल्म, जिसने 10 करोड़ में कमाया 718 परसेंट प्रॉफिट

Box Office: 2026 की सस्ते बजट की फिल्म, जिसने 10 करोड़ में कमाया 718 परसेंट प्रॉफिट

Most Profitable Film: 2026 में कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज हुईं लेकिन छोटे बजट की फिल्मों ने अच्छी कमाई की. एक ऐसी ही साउथ की फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 10 करोड़ के बजट में जबरदस्त कमाई की.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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Thaai Kizhavi Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस साल 2026 साउथ की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं लेकिन कम ही फिल्में रहीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बजट के मुकाबले अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया. ज्यादा छोटे बजट की फिल्मों ने बड़े के मुकाबले धांसू कमाई की. ऐसे में आज आपको तमिल की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 700 परसेंट से ज्यादा कमाई की. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो तमिल की थाई किझावी (Thaai Kizhavi) है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 75 दिनों का सफर तय किया और धांसू कलेक्शन के साथ ही ये 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने और प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. 

यह भी पढ़ें: 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने फिल्म बनी 'पेद्दी', फिर भी हो रहा 31 परसेंट का घाटा

'थाई किझावी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

डायरेक्टर शिवाकुमार मुरुगसन के निर्देशन में बनी फिल्म 'थाई किझावी' (Thaai Kizhavi) 2026 की सबसे सस्ते बजट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था जबकि सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 82.02 करोड़ का कलेक्शन किया.

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इतना ही नहीं, फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 62.62 करोड़ का बिजनेस किया. इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 71.67 करोड़ का रहा था. इसने ओवरसीज में 10.35 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म 75 दिनों तक सिनमाघरों में चली थी और इसे लोगों ने काफी पसंद किया था.  

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फिल्म ने कमाया 718 परसेंट प्रॉफिट

बहरहाल, अगर 'थाई किझावी' की कमाई के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया था. फिल्म का बजट 10 करोड़ था और वर्ल्डवाइड 82.2 करोड़ कमाई की. इस लिहाज से फिल्म ने बजट से करीब 718 परसेंट प्रॉफिट कमाया. किसी भी फिल्म के लिए ये एक बेहतरीन मुनाफा है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Most Profitable Film 2026
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