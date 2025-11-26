थिएटर्स में हर हफ्ते एक से बढ़कर एक नई फिल्में रिलीज हो रही हैं. इस समय भी कई बॉलीवुड, साउथ और रीजनल फिल्में बड़े पर्दे पर मौजूद हैं. ऐसे में इन फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है. वीकेंड पर ये फिल्में ठीक-ठाक कमा रही थी तो वहीं वीक डेज में इनका कलेक्शन औंधे मुंह गिर गया है. 'मस्ती 4', 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर '120 बहादुर' तक कलेक्शन की रेस में हांफती नजर आ रही है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 6

'मस्ती 4' अपनी फ्रेंचाइजी की नईया डुबोती दिखाई दे रही है. 21 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम होती लग रही है. 'मस्ती 4' को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार कम होती जा रही है. सैकनिल्क की मानें तो 'मस्ती 4' ने 5 दिनों में महज 11.7 करोड़ रुपए कमाए थे. अब छठे दिन फिल्म की रफ्तार बहुत कम हो गई है. 'मस्ती 4' अब तक (रात 9 बजे तक) 79 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है. इसी के साथ फिल्म के 6 दिनों का कुल कलेक्शन 12.49 करोड़ रुपए ही हो पाया है.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 6

'120 बहादुर' का सामना बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से हुआ था. शुरुआत में 'मस्ती 4' फरहान अख्तर की फिल्म से ज्यादा कमा रही थी. लेकिन अब '120 बहादुर' 'मस्ती 4' को पीछे छोड़ रही है. '120 बहादुर' ने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं अब छठे दिन फिल्म (रात 9 बजे तक) 74 लाख रुपए ही कमा पाई है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 13.74 करोड़ रुपए हो गया है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 13

'दे दे प्यार दे 2' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई थी. 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' की रिलीज के बाद भी 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाई हुई थी. फिल्म ने 12 दिनों में 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. हालांकि 13वें दिन 'दे दे प्यार दे 2' की रफ्तार भी बॉक्स ऑफिस पर स्लो हो गई है. फिल्म अब तक (रात 9 बजे तक) 94 लाख रुपए ही कमा पाई है.