हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Collection: 'मस्ती 4' का निकला दिवाला, 'दे दे प्यार दे 2' की रफ्तार भी हुई स्लो, जानें 120 बहादुर ने कितना कमाया

Box Office Collection: 'मस्ती 4' का निकला दिवाला, 'दे दे प्यार दे 2' की रफ्तार भी हुई स्लो, जानें 120 बहादुर ने कितना कमाया

Box Office Collection: 'मस्ती 4', 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर '120 बहादुर' तक पर्दे पर लगी है. बुधवार को इन फिल्मों का कलेक्शन औंधे मुंह गिर गया है. जानें किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 26 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

थिएटर्स में हर हफ्ते एक से बढ़कर एक नई फिल्में रिलीज हो रही हैं. इस समय भी कई बॉलीवुड, साउथ और रीजनल फिल्में बड़े पर्दे पर मौजूद हैं. ऐसे में इन फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है. वीकेंड पर ये फिल्में ठीक-ठाक कमा रही थी तो वहीं वीक डेज में इनका कलेक्शन औंधे मुंह गिर गया है. 'मस्ती 4', 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर '120 बहादुर' तक कलेक्शन की रेस में हांफती नजर आ रही है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 6
'मस्ती 4' अपनी फ्रेंचाइजी की नईया डुबोती दिखाई दे रही है. 21 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम होती लग रही है. 'मस्ती 4' को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार कम होती जा रही है. सैकनिल्क की मानें तो 'मस्ती 4' ने 5 दिनों में महज 11.7 करोड़ रुपए कमाए थे. अब छठे दिन फिल्म की रफ्तार बहुत कम हो गई है. 'मस्ती 4' अब तक (रात 9 बजे तक) 79 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है. इसी के साथ फिल्म के 6 दिनों का कुल कलेक्शन 12.49 करोड़ रुपए ही हो पाया है.

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 6
'120 बहादुर' का सामना बॉक्स ऑफिस पर 'मस्ती 4' से हुआ था. शुरुआत में 'मस्ती 4' फरहान अख्तर की फिल्म से ज्यादा कमा रही थी. लेकिन अब '120 बहादुर' 'मस्ती 4' को पीछे छोड़ रही है. '120 बहादुर' ने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं अब छठे दिन फिल्म (रात 9 बजे तक) 74 लाख रुपए ही कमा पाई है. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 13.74 करोड़ रुपए हो गया है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 13
'दे दे प्यार दे 2' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रकुलप्रीत सिंह और अजय देवगन स्टारर ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई थी. 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' की रिलीज के बाद भी 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाई हुई थी. फिल्म ने 12 दिनों में 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. हालांकि 13वें दिन 'दे दे प्यार दे 2' की रफ्तार भी बॉक्स ऑफिस पर स्लो हो गई है. फिल्म अब तक (रात 9 बजे तक) 94 लाख रुपए ही कमा पाई है. 

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION De De Pyaar De 2 Box Office Collection Mastiii 4 Box Office Collection 120 Bahadur Box Office Collection
