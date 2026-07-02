Box office Collection: बॉलीवुड और साउथ तक जून महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसमें कई फिल्में हिट रहीं तो कइयों को फ्लॉप का सामना करना पड़ा. ऐसे में आज आपको जून में रिलीज हुई उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने प्रिडिक्शन से ज्यादा कमाई की. इसी में से एक 'पेद्दी' भी थी, जो 350 करोड़ कमाकर भी पीछे रह गई. चलिए बताते हैं इस लिस्ट के बारे में.

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में आते ही गर्दा उड़ा रही है. ऑरमैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन किया गया था कि ये पहले दिन 14.5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है लेकिन फिल्म ने प्रिडिक्शन से ज्यादा 15 करोड़ का बिजनेस किया था.

कॉकटेल 2

रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 13 दिनों में 88.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ऑरमैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्ट किया गया था कि ये 11.2 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, फिल्म ने 12.3 करोड़ की कमाई की थी.

है जवानी तो इश्क होना है

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. ऑरमैक्स के रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को लेकर प्रिडिक्ट किया गया था कि ये 7 करोड़ कमा सकती है हालांकि, फिल्म ने 7.7 करोड़ का बिजनेस किया था.

पेद्दी

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' को जून के फर्स्ट वीक में रिलीज किया गया था. ऑरमैक्स के मुताबिक, फिल्म के कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन किया गया था कि ये 69.5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है लेकिन फिल्म प्रिडिक्शन से कम कमाई ही कर पाई. ऑरमैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म पहले दिन महज 64.5 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी.

मां इंति बंगारम

सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगारम' भी इस लिस्ट में है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है जबकि ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को लेकर प्रिडिक्ट किया गया था कि ये 4.2 करोड़ का बिजनेस कर सकती है हालांकि, फिल्म ने 4.6 करोड़ का कलेक्शन ओपनिंग डे पर किया था.