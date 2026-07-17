'मैं एक्टर हूं, पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता...' CJP पर बोले विवेक ओबेरॉय

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं एक्टर हूं, पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता...' कॉकरोच जनता पार्टी पर बोले विवेक ओबेरॉय

'मैं एक्टर हूं, पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता...' कॉकरोच जनता पार्टी पर बोले विवेक ओबेरॉय

सोशल मीडिया पर विवेक ओबेरॉय का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिसमें वो सीजेपी को लेकर बात करते हुए नजर आए थे. इस दौरान उन्होंने साफ-साफ कहा था कि वे पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं. अपनी फिल्मों और अदाकारी के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय अपनी बेबाकी के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर भी बात की थी. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था.

'नेता नहीं, अभिनेता हूं...'

विवेक ओबेरॉय हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान एक्टर ने मीडिया से बात की थी, जहां उनसे सीजेपी को लेकर भी सवाल किया गया था. इस पर अभिनेता ने कहा था, 'मैं अभिनेता हूं, नेता नहीं हूं. तो मैं पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं. हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते है और लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है. मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है. अगर लोग अपनी बात रख रहे है, तो ये अच्छी बात है.' 

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नीट पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट कर रही है सीजेपी

बता दें कि सीजेपी नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई दिनों से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है. वहीं सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ स्टूडेंट्स संसद भवन की ओर बढ़ने लगे थे. इसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोड़ी थी और लाठीचार्ज भी किया था. ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट्स खुलकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं.

नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी और स्टूडेंट्स की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. इसी मांग के साथ सीजेपी के साथ मिलकर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब इसे लेकर देश के अलग-अलग शहरों में भी लोग और स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

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'रामायण' में नजर आएंगे विवेक ओबेरॉय 

एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आ चुके विवेक ओबेरॉय अब 4 हजार करोड़ी फिल्म 'रामायण' में विद्युतजिह्व के किरदार में नजर आएंगे. दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर आएगा.

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Published at : 17 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Vivek Oberoi CJP
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