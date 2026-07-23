'अल्फा' ने 100 करोड़ क्लब में ली एंट्री, बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को खास रिव्यू नहीं मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे कमाई कर रही है और अब फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म ने 20 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने रिॉर्ड बनाते हुए फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को पछाड़ दिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

'अल्फा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, अल्फा का बजट 100 करोड़ है. वहीं मेकर्स ने जो पोस्ट शेयर की है उसके मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100.16 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने इंडिया में 71.12 करोड़ ग्रॉस कमाए. वहीं नेट 58.77 करोड़ का बिजनेस किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 29.04 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म (वर्ल्डवाइड कलेक्शन)

इस लिस्ट में सबसे ऊपर 'धुरंधर 2' (1850.85 करोडॉ) है. इसके बाद 'बॉर्डर 2' (485.3 करोड़)ने जगह बनाई है. तीसरे नबंर पर 'भूत बंगला' (292.64 करोड़) है. चौथे नंबर पर 'वेलकम टू द जंगल' (195.17 करोड़) है. पांचवें नंबर पर 'धमाल 4' (186.85 करोड़) है. छठे नंबर पर 'कॉकटेल 2' (166.24 करोड़) है. सातवें पर 'ओ रोमियो' (123.1 करोड़) ने जगह बनाई है. आठवें पर 'अल्फा' (100.16 करोड़) आ गई है और नौवें पर 'मैं वापस आऊंगा' (97.70 करोड़) है. दसवें नंबर पर 'है जवानी तो इश्क होना है' (87.78 करोड़) बनी हुई है.

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फिल्म की बात करें तो ये YRF यूनिवर्स की पहली फीमेल सेट्रिंक फिल्म है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में दिखे. दोनों को एक्शन अवतार में देखा गया. आलिया और शरवरी ने फिल्म को जोरों-शोरों से प्रमोशन किया था. फिल्म को लेकर काफी बज था. हालांकि, फिल्म को उतने खास रिव्यूज नहीं मिले. फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया था. आदित्य चोपड़ा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम रोल में दिखे.