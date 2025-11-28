हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' 'के आगे '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' का बुरा हाल, जानें- थर्सडे का कलेक्शन

Box Office: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' 'के आगे '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' का बुरा हाल, जानें- थर्सडे का कलेक्शन

Box Office Collection 27th November: 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन बाद भी जमी हुई है. वहीं '120 बहादुर' 7वें दिन ही लाखों में सिमट गई है वहीं 'मस्ती 4' का भी बुरा हाल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

रिलीज़ के 14 दिन बाद भी, ‘दे दे प्यार दे 2’ बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कमाई के मामले में यह रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की ‘मस्ती 4’ और फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ से कहीं आगे है. चलिए जानते हैं थर्सडे को इन फिल्मों की कमाई कितनी रही है?

दूसरे गुरुवार को ‘दे दे प्यार दे 2 ने कितनी कमाई की?
सैकनिल्क के मुताबिक, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की 'दे दे प्यार दे 2' ने गुरुवार को अपने 14वें दिन 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो इसने 14 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 67.60 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 135 करोड़ रुपये था. ऐसे में फिल्म अपने बजट से काफी दूर नजर आ रही है.

'120 बहादुर' ने थर्सडे को कितना किया कलेक्शन?
फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा '120 बहादुर' ने बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे कर लिए हैं. बॉक्स ऑफिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, '120 बहादुर' ने गुरुवार को यानी 7वें दिन अपनी सबसे कम कमाई दर्ज की है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक फरहान खान और राशि खन्ना स्टारर '120 बहादुर' ने गुरुवार को 90 लाख रुपये ही कमाए थें. छठे दिन की कमाई में पहले ही 25 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट देखी जा चुकी थी, और अब गुरुवार की कमाई में और गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ की घरेलू बाजार में 7 दिनों की कुल कमाई 15 करोड़ रुपये हो गई है.

'मस्ती 4' ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन
'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी ने लीड रोल प्ले किया है. इस एडल्ट कॉमेडी की शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन वीकडेज में इस फिल्म की हालत काफी खराब हो गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष करते देखा जा रहा है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 1 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ 'मस्ती 4' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 13.85 करोड़ रुपये हो गई है. 

 

 

 

Published at : 28 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Box Office De De Pyaar De 2 120 Bahadur BOX OFFICE COLLECTION Mastiii 4
