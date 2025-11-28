120 Bahadur BO Day 7: '120 बहादुर' हिट हुई या फ्लॉप? सात दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
120 Bahadur BO Day 7: फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. हालाकि ये फिल्म अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.
फरहान अख्तर और राशि खन्ना स्टारर '120 बहादुर' अपनी रिलीज़ के बाद से ही ध्यान खींच रही है. इस दिल छे लेने वाली वॉर ड्रामा ने दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब तारीफ बटोरी है. हालांकि इसकी कमाई में पहले हफ़्ते में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने अपनी पकड़ बनाए रखी है. चलिए यहां जानते हैं '120 बहादुर' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?
'120 बहादुर' ने 7वें दिन कितना कलेक्शन किया है?
फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. रजनीश घटाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में अच्छा परफॉर्म किया था और कमाई में मामूली बढ़त भी दर्ज की थी. हालांकि, वीकेंड शुरू होते ही फिल्म की रफ्तार धीमी होती चली गई. हैरानी की बात ये है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद ये फिल्म अभी तक 20 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज़ के सातवें दिन, फरहान अख्तर और राशि खन्ना की वॉर ड्रामा ने 90 लाख का कलेक्शन किया है.
- इसी के साथ '120 बहादुर' के 7 दिनों का कुल कलेक्शन अब 15 करोड़ रुपये हो गया है.
'120 बहादुर' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस (भारत में नेट)
- पहला दिन - 2.25 करोड़ रुपये
- दूसरा दिन - 3.85 करोड़ रुपये
- तीसरा दिन - 4 करोड़ रुपये
- चौथा दिन -1.4 करोड़ रुपये
- पांचवां दिन -1.5 करोड़ रुपये
- छठा दिन-1.1 करोड़ रुपये
- सातवां दिन- 1 करोड़ रुपये
- कुल कलेक्शन- 15 करोड़ रुपये
'120 बहादुर' क्या वसूल पाएगी बजट?
'120 बहादुर' ने रिलीज के 7 दिनों में 15 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं ये फिल्म अपनी लागत वसूलने से अभी काफी दूर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 135 करोड़ के बजट में बनी है. वहीं इस फिल्म की बेहद धीमी रफ्तार देखेत हुए तो इसके लिए अपना मोटा बजट वसूलना अब बेहद नामुमकिन हो गया है. ऐसे में ये फिल्म अब फ्लॉप होती नजर आ रहीहै.
120 बहादुर के बारे में सब कुछ
फरहान अख्तर 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है, उनके साथ फिल्म में राशि खन्ना, विवान भटेना, अंकित सिवाच, धनवीर सिंह, साहिब वर्मा, स्पर्श वालिया, एजाज खान और अजिंक्य देव भी हैं. यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और वीर सैनिकों की वीरता को दर्शाती है.
