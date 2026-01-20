‘बॉर्डर 2’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. साल 1997 में आई ‘बॉर्डर’ के इस सीक्वल में इस बार सनी देओल के साथ नई स्टार कास्ट नजर आएगी. दिलचस्प बात ये है कि ‘बॉर्डर’ में सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह के किरदार में लोगों का दिल जीत लिया था. वहीं अब ‘बॉर्डर 2’ में सुनील शेट्टी नहीं बल्कि उनके बेटे अहान शेट्टी अहम रोल में नजर आएंगे. अहान जहां फिल्म में अपने पिता सुनील शेट्टी की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे. तो वहीं जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने फीस के मामले में पहले ही सुनील शेट्टी को पीछे छोड़ दिया है. चलिए यहां बॉर्डर और बॉर्डर 2 के लिए सुनील शेटटी और अहान शेट्टी की फीस का अंतर जानते हैं.

‘बॉर्डर’ से सुनील शेट्टी ने कितनी वसूली थी फीस

जेपी दत्ता निर्देशित ‘बॉर्डर’ में सुनील शेट्टी का किरदार आज भी लोगों के जेहन में बसा हुआ है. फिल्म में भैरव सिंह के किरदार में नजर आए सुनील शेट्टी की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई थी. वहीं फीस की बात करें तो एक्टर ने ‘बॉर्डर’ से लाखों में फीस वसूली थी.









‘बॉर्डर 2’ से अहान शेट्टी ने कितनी ली फीस?

‘बॉर्डर 2’ में अहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कैडर जोसेफ पियूस एल्फर्ड नोरोने के किरदार में दिखेंगे. वहीं अहान शेट्टी की ‘बॉर्डर 2’ से फीस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म से 3 से 4 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं. ऐसे में उन्होंने फीस के मामले में अपने पिता सुनील शेट्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.





‘बॉर्डर 2’ कब हो रही रिलीज

बता दें कि ‘बॉर्डर 2’ गणतंत्र दिवस वीक के मौके पर यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. फिल्म में अहान शेट्टी के अलावा सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, मोना सिंह, सोनम बाजवा समेत कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे काफी पसंद किया गया है. वहीं फिल्म के गाने पहले ही लोगों के दिलों में उतर गए हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है.