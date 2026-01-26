रणवीर सिंह की धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में धमाल मचा दिया था. फिल्म में एक इंडियन स्पाई की कहानी दिखाई गई थी. हालांकि, अब सनी देओल की बॉर्डर 2 कमाई के मामले में धुरंधर से आगे निकल गई है. आइए जानते हैं चार दिन की कमाई के मामले में धुरंधर और बॉर्डर 2 का कलेक्शन क्या रहा.

बॉर्डर 2 ने 4 दिनों में धमाका कर दिया

Sacnilk के मुताबिक, सनी देओल की बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 21.67 परसेंट इजाफा हुआ. फिल्म ने 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. अब चौथे दिन फिल्म ने रात 10 बजे 59.54 करोड़ की कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 180.54 करोड़ हो गया है. इसी के साथ फिल्म वरुण धवन के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. बता दें कि बॉर्डर 2 के चौथे दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आए. बॉर्डर 2 अहान शेट्टी के करियर की भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

धुरंधर का ऐसा रहा था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ का कलेक्शन किया था. वही दूसरे दिन 32 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 43 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन 23.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. धुरधंर का चार दिन का कलेक्शन 126.25 करोड़ था. वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म ने इंडिया में 833.4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आए थे. धुरंधर का पार्ट 2 भी रिलीज होने वाला है. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है.