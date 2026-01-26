'शांति से रहो, ये मुल्क है हमारा', वहीदा रहमान ने ए आर रहमान के कमेंट पर किया रिएक्ट

म्यूजिशियन ए आर रहमान ने बॉलीवुड में कम्युनल बायसनेस को लेकर बात की थी. अब एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि वो इन सब चीजों से दूर रहती हैं.

वहीदा रहमान ने किया रिएक्ट

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वहीदा रहमान ने कहा, 'ये हमारा देश है, शांति से रहिए.' वहिदा ने कहा कि वो ऐसी चीजों में दखल कम देती हैं. उन्होंने कहा, 'ये छोटी चीजें हर देश में होती हैं. तो, किस पर विश्वास करें और कितना विश्वास करें? फिर चाहे वो सच हो या नहीं. हमें इसमें इंवॉल्व क्यों होना चाहिए? खासतौर पर मेरी उम्र में. मैं इंवॉल्व नहीं होना चाहती हूं. अपनी शांति से रहो, ये मुल्क है हमारा. बस खुश रहो. इतना ही मैं कह सकती हूं.'

आगे वहीदा ने कहा, 'काम तो ऊपर नीचे होता ही रहता है. एक उम्र के बाद लोग कहते हैं कि किसी नए को लेकर आओ. इसी वजह से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं. अगर वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हैं और वो वहीं रहेंगे, उन्हीं को लेंगे, ऐसा भी तो नहीं होता है ना. ऊपर नीचे होता ही रहता है. ऐसी कोई नई बात नहीं है.'

ए आर रहमान ने कहा था ये

बता दें ए आर रहमान ने कुछ समय पहले बीबीसी एशियन नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था. इस में उन्होंने कहा था, 'पिछले आठ सालों में बॉलीवुड में पावर शिफ्ट हुई है. अब पावर उन लोगों के पास है जो क्रिएटिव नहीं हैं. मुझे पिछले आठ साल में बॉलीवुड में काम भी कम मिला है. ये कोई कम्युनल चीज़ भी हो सकती है. लोग मेरे सामने नहीं कहते हैं. मुझे कानाफूसी में पता चला कि उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुक किया था लेकिन म्यूज़िक कंपनी ने बाद में अपने 5 कम्पोज़र्स को हायर कर लिया. मुझे लगता है कि अच्छा है, इसी बहाने मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.'

ए आर रहमान के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था.