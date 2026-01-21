‘बॉर्डर 2’ इस शुक्रवार, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 1997 में आई ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर’ के इस सीक्वल को लेकर भी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इसी के साथ फिल्म को फर्स्ट डे देखने के लिए भी खूब एडवांस बुकिंग हो रही है. इन सबके बीच फिल्म को सीबीएफसी से भी मंजूरी मिल गई है. जानते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 'बॉर्डर (1997)' के अपकमिंग सीक्वल को क्या रेटिंग और सर्टिफिकेशन दिया है.

'बॉर्डर 2' को सीबीएफसी से मिली मंजूरी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीएफसी ने 'बॉर्डर 2' को U/A 13+ रेटिंग दी है. इस वॉर ड्रामा को बिना किसी कट के पास कर दिया गया है. वहीं फिल्म को मिले सर्टिफिकेट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' का रन टाइम 3 घंटे 16 मिनट है. इसी के साथ ये बॉलीवुड की सबसे लंबी वॉर फिल्मों में से एक बन गई है.

'बॉर्डर 2' को एडवांस बुकिंग में मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

फिल्म अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसने एडवांस बुकिंग में ही अच्छी कमाई कर ली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से अब तक बिना ब्लॉक सीटों के 3.48 करोड़ रुपये कमा लिए हैं जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 6.73 करोड़ हो चुकी है. जिसमें 9 हजार 309 शो में 108441 टिकट बिके हैं.

'बॉर्डर 2' के बारे में और जानें

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगीं. बता दें कि फिल्म में सनी देओल 6 सिख रेजिमेंट के भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म के पांच गाने अब तक रिलीज हो चुके हैं जो पहले ही दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके हैं. वहीं फिल्म के ट्रेलर को भी जबरदस्त रिस्पॉनस मिला है. ऐसे में 'बॉर्डर 2' की बंपर ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.