हर फ्राइडे को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं इसलिए शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास होता है. हर बार की तरह इस बार भी 23 जनवरी, फ्राइडे को ओटीटी पर रोमांटिक से लेकर क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों और सीरीज की धमाकेदार लाइनअप है जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर अपने वीकेंड को घर बैठे मजेदार बना सकते हैं. तो चलिए यहां इस फ्राइडे रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

तेरे इश्क में

तेरे इश्क में एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें धनुष (शंकर) और कृति सेनन (मुक्ति) ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म की कहानी शंकर नाम के एक गुस्सैल छात्र नेता के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे रिसर्चर मुक्ति अपनी थीसिस के लिए चुनती है. शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है, लेकिन जब मुक्ति उसे छोड़कर चली जाती है, तो वह एयर फोर्स में पायलट बन जाता है और सात साल बाद उनकी फिर से मुलाकात होती है, जहां प्यार और बदले की भावनाएं पनपती हैं. इस सुपरहिट फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस शुक्रवार, 23 जनवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.

गुस्ताख इश्क

गुस्ताख इश्क (2025) एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें नवाबुद्दीन (विजय वर्मा) 1990 के दशक के भारत में अपने दिवंगत पिता के घाटे में चल रहे प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए एकांतप्रिय कवि अजीज बेग (नसीरुद्दीन शाह) की क्रिएशन को पब्लिश करने की कोशिश करता है. इस दौरान, नवाबुद्दीन को अजीज की तलाकशुदा बेटी मिन्नी (फातिमा सना शेख) से प्यार हो जाता है, जिससे उसे प्यार, वफादारी और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर 23 जनवरी 2026, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.

स्पेस जेन: चंद्रयान

स्पेस जेन: चंद्रयान एक सीरीज है जो चंद्रयान-2 की फेल्यिर से लेकर चंद्रयान-3 की चंद्र मिशन में सफलता तक, इसरो की जर्नी पर बेस्ड है. इसमें नकुल मेहता, श्रिया सरन, प्रकाश बेलावड़ी और दानिश सैत ने अभिनय किया है. इस सीरीज को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर इस 23 जनवरी, फ्राइडे से देखा जा सकता है.

45

शिवराजकुमार, उपेंद्र, राज बी. शेट्टी और कौस्तुबा मणि अभिनीत फिल्म '45' एक ऐसे शख्स (राज बी. शेट्टी) की कहानी है, जिसे एक गैंगस्टर के कुत्ते को मारने के बाद आत्मचिंतन करने के लिए 45 दिन मिलते हैं. उसकी लाइफ की कहानी आगे बढ़ती है और उसे गरुड़ पुराण के फिलॉसिफिकल एलिमेंट से रूबरू होने का मौका मिलता है. इसे इस शुक्रवार को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी 5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

आफ्टरबर्न

आफ्टरबर्न 2025 में बनी एक अमेरिकी पोस्ट-एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन जे.जे. पेरी ने किया है और इसमें डेव बॉटिस्टा और सैमुअल एल. जैक्सन ने अभिनय किया है. यह इसी नाम के रेड 5 कॉमिक्स ग्राफिक नॉवेल पर बेस्ड है. सोलर ज्वाला से टेक्नोलॉजी के नष्ट होने के दस साल बाद, पूर्व सैनिक जैक (डेव बॉटिस्टा) एलीट वर्ग के लिए "पुरानी दुनिया" के खजाने खोज निकालता है. वह मोना लिसा को वापस पाने के लिए फ्रीडम फाइटर ड्रिया (ओल्गा कुरिलेंको) के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन पता चलता है कि वह पेंटिंग वास्तव में एक परमाणु बम है. इसे इस शुक्रवार से लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

चीकाटिलो

चीकाटिलो 2026 में रिलीज़ हुई तेलुगु की क्राइम सस्पेंस ड्रामा फिल्म है. हैदराबाद में सेट इस कहानी में संध्या (शोभिता धुलिपाला) का किरदार है, जो क्रिमनॉलजी ग्रेजुएट है और सच्ची क्राइम स्टोरीज की पॉडकास्टर है. जब उसके इंटर्न की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो उसकी जांच से कई जघन्य अपराधों का खुलासा होता है, जिनका कनेक्शन एक ऐसे सीरियल किलर से है जो लगभग दो दशकों से एक्टिव है. प्राइम वीडियो और ओटीटीप्ले प्रीमियम के सब्सक्राइबर टॉप-अप ऑप्शन के साथ चीकाटिलो को इस फ्राइडे, 23 जनवरी से देख सकते हैं.

कालीपोटका

कालीपोटका की कहानी चार महिलाओं श्रीमा, रानी, ​​रिंकू और मिनोटी (स्वास्तिका मुखर्जी, श्रुति दास, मिनोटी और हिमिका बोस) के इर्द-गिर्द घूमती है. मिनोटी के पति से जुड़ी एक अजीब दुर्घटना के बाद उनके जीवन में उथल-पुथल मच जाती है. इस घटना को छिपाने की कोशिश में वे धोखे, हत्या और बदले के जाल में फंस जाती हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस शुक्रवार, 23 जनवरी से देखा जा सकता है.

मार्क

मार्क 2025 में रिलीज़ हुई कन्नड़ भाषा की एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें किच्चा सुदीप मुख्य भूमिका में हैं. विजय कार्तिकेय द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बर्खास्त पुलिस अधिकारी की कहानी है जो भ्रष्टाचार और एक खतरनाक आपराधिक गिरोह से लड़ने के लिए वापस लौटता है. इसे इस शुक्रवार से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

मेल ब्रूक्स: द 99 ईयर ओल्ड मैन!

मेल ब्रूक्स: द 99 ईयर ओल्ड मैन! 2026 में आई एचबीओ की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री है, जिसका निर्देशन जुड अपाटो और माइकल बॉनफिग्लियो ने किया है. यह डॉक्यूमेंट्री दिग्गज कॉमेडियन के जीवन, करियर, लव अफेयर और फेमस तक पहुंचने की कहानी है, जिसमें इंटरव्यू, पर्सनल कहानियां और उनकी आइकॉनिक वर्क जैसे द प्रोड्यूसर्स, ब्लेज़िंग सैडल्स और यंग फ्रेंकस्टीन की झलकियां शामिल हैं. इसे इस शुक्रवार से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

सिराई

सिराई (प्रिजन) 2025 में रिलीज़ हुई एक तमिल क्राइम कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्रम प्रभु ने हेड कांस्टेबल कथिरवन की भूमिका निभाई है. कथिरवन एक निर्दोष दिखने वाले मुस्लिम कैदी अब्दुल रऊफ (एलके अक्षय कुमार) को ले जाता है, जिसके चलते फ्लैशबैक के जरिये अन्याय के खुलासे होते हैं. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 23 जनवरी, शुक्रवार से देखा जा सकता है.