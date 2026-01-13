सोमवार को बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी और ‘बॉर्डर 2' की टीम के साथ मुंबई में आयोजित एक इवेंट में 'जाते हुए लम्हों' गाने को लॉन्च करने के लिए शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान, बॉर्डर का हिस्सा रहे सुनील अपने बेटे अहान के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स के लिए सब कुछ आसान होता है, इस धारणा को खारिज करते हुए सुनील ने बताया कि अहान को अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद काफी उथल-पुथल का सामना करना पड़ा था.

‘पहली फिल्म के बाद अहान ने काफी संघर्ष किया’

सुनील ने कहा, "उनकी पहली फिल्म के बाद उनके जीवन और करियर में थोड़ा विराम आया. आप जानते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा उथल-पुथल चलती रहती है." उन्होंने आगे कहा, “हर कोई सोचता है कि सुनील शेट्टी के बेटे को तो खूब काम मिला होगा. लेकिन कहीं न कहीं, अहान ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है.”

सुनील ने ये एक्सेप्ट भी किया कि अपने बेटे को निराशा और अनिश्चितता से जूझते हुए देखना इमोशनली थका देने वाला था, लेकिन यह परिवार के लिए पेशंस, लचीलापन और विश्वास की परीक्षा भी बन गया था.

अहान को बॉर्डर 2 मिलने से खुश हैं सुनील शेट्टी

बॉर्डर 2 के निर्माताओं के प्रति ग्रेटिट्यूड जताते हुए सुनील ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि अहान को अपने करियर के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इतनी बड़ी फिल्म मिली. इसे सही समय पर सही अवसर बताते हुए उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि उसे बॉर्डर 2 जैसी फिल्म मिली, जो इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी. और मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि उसने अपने किरदार के साथ न्याय किया हो और फिल्म हम सभी को पसंद आए.”सुनील ने उन मूल्यों के बारे में भी बात की जिन्हें उन्होंने अपने बेटे में हमेशा डालने की कोशिश की है. उन्होंने बताया, “मैंने उससे बस यही कहा है कि जो भी करो, दिल से करो.”उन्होंने आगे कहा कि जल्दी सक्सेस मिलने से कहीं अधिक ईमानदारी और कड़ी मेहनत मायने रखती है.

अहान के कठिन दौर में अपने परिवार को मिले समर्थन को याद करते हुए सुनील ने कहा कि वे बॉर्डर 2 की निर्माता निधि दत्ता के लिए बहुत ऋणी हैं, उन्होंने कहा, “इसीलिए मैं हमेशा उनका कर्जदार रहा हूं, और मैं 'कर्जदार' शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं. मैं धन्यवाद नहीं कह रहा हूं, बल्कि निधि का ऋणी हूं. निधि मेरी छोटी बेटी जैसी हैं.”

सुनील शेट्टी ने बॉर्डर 2 को ‘ब्लेसिंग' बताया

बॉर्डर 2 के प्रति पिता के दृष्टिकोण से सुनील ने बताया, "निधि का अहान को इतनी बड़ी फिल्म में लेना बहुत बड़ी बात है. इसलिए, एक पिता के रूप में मैं उनका आभारी हूं." उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करने के लिए टीम का धन्यवाद करते हुए कहा, "यह सब संभव बनाने के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद. उन्होंने अहान के प्रति बहुत प्यार दिखाया. मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं."सुनील ने निर्देशक जेपी दत्ता को भी इस अवसर के लिए थैंक्यू कहा. उन्होंने कहा, "मैं जेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया. और आज अहान यहां है, उन्हीं की वजह से. आप सभी का धन्यवाद."

अहान शेट्टी ने 'तड़प' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था

जानकारी के लिए बता दें कि अहान शेट्टी ने 2021 में फिल्म 'तड़प' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी. वहीं बॉर्डर 2 में अहान के साथ सनी देओल और वरुण धवन हैं और यह फिल्म इस साल 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है.