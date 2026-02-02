Border 2 Box Office Day 11: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ दूसरे मंडे भी मचाएगी गदर, 11वें दिन 12 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
Border 2 Box Office Day 11: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर धमाकेदार कमाई की. अब दूसरे मंडे को फिल्म का असली टेस्ट है. जानते हैं 11वें दिन का कलेक्शन
Border 2 Box Office Day 11: सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है. रिलीज के पहले हफ्ते में शानदार कलेक्शन करने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी इसने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही और इसी के साथ इस पर नोटों की बारिश हुई. अब दूसरे मंडे भी फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मदी है. चलिए यहां 'बॉर्डर 2' के दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं.
'बॉर्डर 2' की 10 दिनों की कितनी रही कमाई?
- 30 करोड़ से खाता खोलने वाली 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़ और चौथे दिन 59 करोड़ कमाए थे.
- वहीं पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़ रुपये और सातवें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया.जिसके बाद इसके फर्स्ट वीक का कारोबार 224.25 करोड़ रुपये रहा.
- इसके बाद 8वें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ कमाए.
- वहीं नौवें दिन यानि दूसरे शनिवार को इस फिल्म ने 65.12 फीसदी की तेजी दिखाते हुे 17.75 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद 10वें दिन यानी दूसरे संडे को फिल्म ने 26.76 फीसदी के उछाल के साथ 22.50 करोड़ कमा डाले
- इसी के साथ 'बॉर्डर 2' की 10 दिनों की कुल कमाई 275.25 करोड हो चुकी है.
'बॉर्डर 2' का 11वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 11)
ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक दूसरे मंडे को फिल्म ने
|बॉर्डर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (11वां दिन)
|पहला दिन
|30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|चौथा दिन
|59 करोड़
|पांचवा दिन
|20 करोड़
|छठा दिन
|13.00 करोड़
|सातवां दिन
|11.25 करोड़
|आठवां दिन
|10.75 करोड़
|नौंवा दिन
|17.75 करोड़
|दसवां दिन
|22.50 करोड़
|ग्याहरवां दिन
|0.24 करोड़ (सुबह 12 बजे तक)
|टोटल कलेक्शन
|275.49 करोड़
'बॉर्डर 2' फिल्म की 11वें दिन की ऑक्यूपेंसी
फिल्म की दूसरे सोमवार, 2 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शोज की हिंदी ऑक्यूपेंसी की जानकारी आना अभी बाकी है.
मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' हुई 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' ने दूसरे वीकेंड पर शानदार परफॉर्म किया है. वहीं मेकर्स के आंकड़ों के मुताबिक सनी देओल की फिल्म रिलीज के 10वें दिन 300 करोड़ के पार हो गई है. मेकर्स ने जो फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं उसके मुताबिक इसने पहले हफ्ते में 244.47 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद 8वें दिन 12.53 करोड़ कमाए और 9वें दिन का कलेक्शन 20.17 करोड़ रुपये रहा. जबकि दूसरे संडे को फिल्म ने 24.22 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बाद भारत में मेकर्स के मुताबिक 'बॉर्डर 2' की कुल नेट कमाई 301.89 करोड़ रुपये हो गई है.
'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट
आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल के अलावा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा अहम किरदारों में हैं.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL