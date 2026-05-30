बेरोजगार हैं पूनम पांडे, अब वीडयो शेयर कर मांग रहीं काम, बोलीं- 'मैं बहुत रोई हूं...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनंम पांडे प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. कभी मौत का नाटक तो फेक प्रेग्नेंसी, पूनम पांडे अपने पब्लिसिटी स्टंट्स को लेकर अक्सर खबरों में रहती हैं. अब एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, पूनम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो इमोशनल होकर काम मांगती नजर आ रही हैं.

परेशान दिखीं पूनम पांडे

पूनम पांडे ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो काफी परेशान नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, 'दोस्तों मैं ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाती हूं, मैं बहुत कुछ नहीं सहन कर सकती, मैं भी इंसान हूं. मैं इस इंडस्ट्री में 14 साल पहले आई थी. काम मांगने आई थी. काम ढूंढने आई थी. तब भी ढूंढ रही थी, आज भी ढूंढ रही हूं. मैं आज भी खुद को पुश करती हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे नोटिस करें.'

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ऐसा क्या करूं जो लोग नोटिस करें?

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं थिएटर करती हूं. मैं खुद को पुश करती हूं जितनी मेरी लिमिट बन सके. जज करना बंद कर दीजिए. अगर आपको मेरी बैक स्टोरी नहीं पता है तो कम से कम गाली मत दो यार. मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है. मुझे गाली मत दीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं.'

You never saw the nights I cried trying to be better…so please, don’t judge the parts of me you never bothered to understand…🙏 pic.twitter.com/5jsQqom2mk — Poonam Panddey (@iPoonampandey) May 29, 2026

'मैं बेहतर बनने की कोशिश में रोई हूं'

इसके कैप्शन में पूनम ने लिखा, 'आपने वो रातें कभी नहीं देखीं जब मैं बेहतर बनने की कोशिश में रोई हूं. इसलिए प्लीज, उन हिस्सों को जज मत करिए जो आपने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की.' एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स लगातार पूनम के इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. जहां कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें ये वीडियो बनानी पड़ी. लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतनी परेशान क्यों हैं.

पूनम पांडे का करियर

पूनम पांडे के करियर की बात करें तो उन्होंने 'मालिनी एंड कंपनी', 'नशा' और 'द जर्नी ऑफ कर्मा' जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वो 'खतरों के खिलाड़ी 4' और 'लॉकअप' जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं.

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