एक्टर दीपक तिजोरी ने अपने करीबी दोस्त और फिल्म ‘आशिकी’ के को-आर्टिस्ट राहुल रॉय को लेकर फैल रही अफवाहों पर अपना रिेएक्शन दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल रॉय पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं. उनके बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में चल रही कई खबरें सच्चाई से परे हैं. इसके साथ ही दीपक ने नए होम सिनेमा प्लेटफॉर्म ‘किस्सा शुरू टॉकिज’ और फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलावों पर भी अपने विचार साझा किए.

राहुल रॉय की अफवाहों पर दीपक तिजोरी का रिएक्शन

आईएएनएस से बातचीत के दौरान राहुल रॉय के बारे में चल रही चर्चाओं पर दीपक ने कहा कि वो रेगुलर उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं. वो बताते हैं, 'राहुल आज भी उनके बेहद करीबी दोस्त हैं और पूरी तरह ठीक हैं.' दीपक ने कहा कि आर्टिस्ट के बारे में कई बार ऐसी खबरें चलती हैं, जिनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता. उन्होंने इसे फिल्म इंडस्ट्री की एक सामान्य समस्या बताया.

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'किस्सा शुरू टॉकिज' नया प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है



दीपक आगे बताते हैं कि 'किस्सा शुरू टॉकिज' से जुड़े संतोष शशिकांत बेराजदार को वो उनके करियर की शुरुआत से जानते हैं. तिजोरी ने कहा, 'मैंने संतोष को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा है और हमेशा महसूस किया कि उनके भीतर कुछ नया करने की क्षमता है. दीपक ने बताया कि जब संतोष ने उन्हें इस प्लेटफॉर्म का विचार बताया, तो उन्हें ये काफी इंपैक्टफुल लगा और उन्होंने तुरंत इससे जुड़ने का फैसला कर लिया. अभी वो गुजरात में इस प्लेटफॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं.

घर बैठे नई फिल्में देखने का मौका देगा ये प्लेटफॉर्म



दीपक ने बताया, 'किस्सा शुरू टॉकिज’ उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, जो गांवों और दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं. कई क्षेत्रों में लोगों को नई फिल्में देखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कई बार फिल्में रिलीज होने के महीनों या वर्षों बाद वहां तक पहुंच पाती हैं. ऐसे में यह प्लेटफॉर्म लोगों को हर शुक्रवार घर बैठे नई फिल्में देखने का अवसर देगा.'

99 रुपये के फीस और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कम्पैरिजन के सवाल पर दीपक ने कहा, 'इस प्लेटफॉर्म को बनाने का थॉथ ओटीटी से अलग है. मेरा मानना है कि ये सीधे फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक नया माध्यम है. आज के समय में 99 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है और लोग एंटरटेनमेंट के साथ ही अन्य एक्टिविटी पर इससे कहीं अधिक खर्च करते हैं.'

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सोशल मीडिया के आने से छोटी बातें भी बड़ा मुद्दा बन जाती हैं

90s के दशक और प्रजेंट के टाइम की फिल्म इंडस्ट्री के बीच अंतर पर बात करते हुए दीपक तिजोरी ने कहा कि पहले सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था. इसलिए किसी फिल्म के फ्लॉप होने या आर्टिस्ट से जुड़ी खबरों को लेकर इतनी चर्चा नहीं होती थी. आज हर व्यक्ति के पास अपनी राय रखने का प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण छोटी-छोटी बातें भी बड़े लेवल पर चर्चा का विषय बन जाती हैं.

होम सिनेमा प्लेटफॉर्म है ‘किस्सा शुरू टॉकिज’

बता दें कि ‘किस्सा शुरू टॉकिज’ एक इनोवेटिव होम सिनेमा प्लेटफॉर्म है, जो बिना इंटरनेट के प्लग-एंड-प्ले स्टिक के माध्यम से गांवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के घरों तक नई फिल्में और मनोरंजन पहुंचाने का दावा करता है. इसके फाउंडर और डायरेक्टर संतोष शशिकांत बेराजदार और शिरीष गणेश शिंदे हैं.