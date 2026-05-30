हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMaatrubhumi First Review: आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'

Maatrubhumi First Review: आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'

Maatrubhumi First Review Out: सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू आ गया है. सुभाष घई ने एक्स पर फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसे मस्ट वॉच बताया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 May 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अब वॉर ड्रामा 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. इस फिल्म के पोस्टर से लेकर गानों तक ने इस फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचाया हुआ है. और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इन सबके बीच इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू आ गया है, दरअसल सुभाष घई ने 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है. चलिए यहां जानते हैं सलमान खान की 'मातृभूमि' कैसी फिल्म है.   

सलमान खान की मातृभूमि का फर्स्ट रिव्यू आउट
बता दें कि हाल ही में सुभाष घई ने X (पहले ट्विटर) पर सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म का रफ कट देखने के बाद अपना पहला रिव्य़ू शेयर किया और इसे ‘मस्ट वॉच’ फिल्म बताया है. दरअसल सुभाष घई ने सलमान खान, कबीर खान, सूरज बड़जात्या, चित्रांगदा सिंह, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रितेश देशमुख, डेविड धवन और अन्य के साथ एक्स  पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आज फूड स्क्वायर में अपने पसंदीदा निर्देशकों को एक साथ देखना बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा. हमने अपूर्वा लखिया की फिल्म 'मातृभूमि' का रफ कट देखा, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म भारत-चीन के सैनिकों की एक मार्मिक कहानी पर आधारित है, जिसमें उनके अपने राष्ट्रों और परिवारों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है. यह फिल्म मस्ट वॉच है."

 

मातृभूमि कॉन्ट्रोवर्सी क्या है
सलमान खान की फिल्म काफी समय से अधर में लटकी हुई है. फिल्म को ओरिजनली 17 अप्रैल को रिलीज होना था. लेकिन टीज़र जारी होने के बाद, फिल्म को चीन के ग्लोबल टाइम्स की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने मेकर्स पर फैक्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया. बाद में, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि इस तरह के सिनेमाई कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं हैय

टीज़र में सलमान को 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान पूर्वी लद्दाख में सैन्य बलों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया था. इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, और इस घटना ने भारत-चीन संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया था. मातृभूमि का पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन विवाद बढ़ने पर निर्माताओं ने इसका नाम बदल दिया था. खबरों में यह भी कहा गया था कि फिल्म के कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग की जा रही है.

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह नहीं इस एक्टर को किया गया था 'धुरंधर' के लिए सबसे पहले कास्ट, बोले- ‘मुझे चार साल पहले ही….

सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के चैलेंजेस पर की थी बात
इससे पहले, सलमान ने प्रोजेक्ट की चुनौतियों और अपने किरदार के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में खुलकर बात की थी. पीटीआई को दिए इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा था, “बेशक, ये फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, हर साल, हर महीने, हर दिन और हर घंटे. अब मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है. पहले मैं यह सब एक या दो हफ़्ते में कर लेता था. अब ज़्यादा समय लगता है. मैं दौड़ रहा हूं, कसरत कर रहा हूं, लात-घूंसे मार रहा हूं. इस फिल्म में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं.”

अभिनेता ने लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में शूटिंग की चुनौतियों के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा था, “लद्दाख में, इतनी ऊंचाई पर शूटिंग करना बेहद मुश्किल है. ऐसा नहीं हो सकता कि ‘एक्शन करते-करते बेहोश हो गया’ इसके लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी. हमें वहां जमा देने वाले ठंडे पानी में शूटिंग करनी होगी. जब मैंने फिल्म साइन की थी, तब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन लद्दाख में शूटिंग के 20वें दिन ऐसी फिल्म करना बहुत मुश्किल है. मुझे कम से कम आठ दिन उस बर्फीले पानी में शूटिंग करनी होगी. ”

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Apoorva Lakhiya Maatrubhumi Subhash Gahi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Maatrubhumi First Review: आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'
आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'
बॉलीवुड
बेरोजगार हैं पूनम पांडे, अब वीडयो शेयर कर मांग रहीं काम, बोलीं- 'मैं बहुत रोई हूं...'
बेरोजगार हैं पूनम पांडे, वीडयो शेयर कर मांग रहीं काम, बोलीं- 'मैं बहुत रोई हूं...'
बॉलीवुड
काजोल ने लगाया बहन के घर पर पैसा, तनीषा मुखर्जी बोलीं- चेक बुक पर वो ही साइन करती हैं
काजोल ने लगाया बहन के घर पर पैसा, तनीषा मुखर्जी बोलीं- चेक बुक पर वो ही साइन करती हैं
बॉलीवुड
स्क्रीन पर फिर छाने को तैयार हैं रणवीर सिंह, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बना जबरदस्त बज, इन 5 फिल्मों में मचाएंगे धमाल
स्क्रीन पर फिर छाने को तैयार हैं रणवीर सिंह, आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बना जबरदस्त बज
Advertisement

वीडियोज

UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Tata Tiago Ev facelift vs old: Kya changes hain? #tata #tatatiago #autolive
नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, आगरा में ताजमहल और अब जैसलमेर... भारत आईं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी का पूरा रूटीन
दिल्ली में अक्षरधाम, आगरा में ताजमहल और जैसलमेर... भारत आईं ट्रंप की बेटी टिफनी का रूटीन
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
इंडिया
'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, कहा- 'हर मुद्दे पर बेमतलब...'
'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, क्या कहा?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
इंडिया
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget