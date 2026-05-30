आ गया 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू, सुभाष घई ने सलमान खान की फिल्म को बताया 'मस्ट वॉच'

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अब वॉर ड्रामा 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. इस फिल्म के पोस्टर से लेकर गानों तक ने इस फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचाया हुआ है. और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इन सबके बीच इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू आ गया है, दरअसल सुभाष घई ने 'मातृभूमि' का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है. चलिए यहां जानते हैं सलमान खान की 'मातृभूमि' कैसी फिल्म है.

सलमान खान की मातृभूमि का फर्स्ट रिव्यू आउट

बता दें कि हाल ही में सुभाष घई ने X (पहले ट्विटर) पर सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म का रफ कट देखने के बाद अपना पहला रिव्य़ू शेयर किया और इसे ‘मस्ट वॉच’ फिल्म बताया है. दरअसल सुभाष घई ने सलमान खान, कबीर खान, सूरज बड़जात्या, चित्रांगदा सिंह, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रितेश देशमुख, डेविड धवन और अन्य के साथ एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आज फूड स्क्वायर में अपने पसंदीदा निर्देशकों को एक साथ देखना बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा. हमने अपूर्वा लखिया की फिल्म 'मातृभूमि' का रफ कट देखा, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म भारत-चीन के सैनिकों की एक मार्मिक कहानी पर आधारित है, जिसमें उनके अपने राष्ट्रों और परिवारों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है. यह फिल्म मस्ट वॉच है."

so beautiful to see my favourite directors together@food square today to watch a rough cut of a Apoorva lakhiya film MATRI BHUMI@ starring #salman khan based on a warm story of indo china soldiers with their respective emotions for their nations n families. A must watch film.🇮🇳 pic.twitter.com/i7TP2VnDnq — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) May 28, 2026

मातृभूमि कॉन्ट्रोवर्सी क्या है

सलमान खान की फिल्म काफी समय से अधर में लटकी हुई है. फिल्म को ओरिजनली 17 अप्रैल को रिलीज होना था. लेकिन टीज़र जारी होने के बाद, फिल्म को चीन के ग्लोबल टाइम्स की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने मेकर्स पर फैक्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया. बाद में, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि इस तरह के सिनेमाई कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं हैय

टीज़र में सलमान को 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान पूर्वी लद्दाख में सैन्य बलों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया था. इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, और इस घटना ने भारत-चीन संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया था. मातृभूमि का पहले नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन विवाद बढ़ने पर निर्माताओं ने इसका नाम बदल दिया था. खबरों में यह भी कहा गया था कि फिल्म के कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग की जा रही है.

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सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के चैलेंजेस पर की थी बात

इससे पहले, सलमान ने प्रोजेक्ट की चुनौतियों और अपने किरदार के लिए जरूरी तैयारियों के बारे में खुलकर बात की थी. पीटीआई को दिए इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा था, “बेशक, ये फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, हर साल, हर महीने, हर दिन और हर घंटे. अब मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है. पहले मैं यह सब एक या दो हफ़्ते में कर लेता था. अब ज़्यादा समय लगता है. मैं दौड़ रहा हूं, कसरत कर रहा हूं, लात-घूंसे मार रहा हूं. इस फिल्म में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं.”

अभिनेता ने लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में शूटिंग की चुनौतियों के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा था, “लद्दाख में, इतनी ऊंचाई पर शूटिंग करना बेहद मुश्किल है. ऐसा नहीं हो सकता कि ‘एक्शन करते-करते बेहोश हो गया’ इसके लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी. हमें वहां जमा देने वाले ठंडे पानी में शूटिंग करनी होगी. जब मैंने फिल्म साइन की थी, तब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन लद्दाख में शूटिंग के 20वें दिन ऐसी फिल्म करना बहुत मुश्किल है. मुझे कम से कम आठ दिन उस बर्फीले पानी में शूटिंग करनी होगी. ”

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