सिंपल या ग्रैंड... गर्लफ्रेंड गौरी संग कैसी शादी करेंगे आमिर खान? एक्टर ने दिया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान तीसरी बार दूल्हा बनने वाले हैं. दरअसल सुपरस्टार अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी करने जा रहे हैं. वहीं फैस जानने के लिए बेकरार है कि एक्टर क्या ग्रैंड वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं? वहीं अब आमिर खान और गौरी की शादी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. जानते हैं एक्टर कैसी वेडिंग करेंगे?

गौरी संग आमिर खान कैसी शादी करेंगे?

बता दें कि आमिर खान तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं. एक्टर 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ वेडिंग कर रहे हैं. वहीं डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए एक्टर ने बताया कि वे कैसी शादी करेंगे. आमिर खान ने कहा वे गौरी के साथ एक शानदार शादी के बजाय सिंपल इंटीमेट वेडिंग करेंगे. सुपरस्टार ने कहा, "यह घर पर ही एक बहुत ही सिंपल रजिस्टर्ड शादी होगी, जिसमें सिर्फ़ दोनों परिवार और बहुत करीबी दोस्त शामिल होंगे. हम दोनों इसे बहुत ही बेसिक रखना चाहते हैं."

इससे पहले आमिर खान ने 'वैरायटी इंडिया' से अपनी शादी कंफर्म की थी. उन्होंने कहा था, "शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को है." हालांकि उन्होंने माना कि शादी उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, "लेकिन अब हम दोनों को लगता है कि हम अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं."

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आमिर खान वर्क फ्रंट

आमिर खान की शादी में अब बस दो हफ्ते बचे हैं, इसलिए खबर है कि एक्टर ने अपने बिग डे की तैयारियों पर ध्यान देने के लिए अपने प्रोफेशनल कामों से ब्रेक ले लिया है. शादी के बाद, खबर है कि एक्टर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी की '3 इडियट्स 2' के सेट पर लौटेंगे, जो 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म रैंचो, फरहान और राजू की कहानी को आगे बढ़ाएगी. खबरों की मानें तो फ़िल्म की कहानी अपनी प्रीक्वल की घटनाओं के लगभग 10 साल बाद से शुरू होगी.

'3 इडियट्स 2' पर आमिर खान ने क्या कहा था?

इस प्रोजेक्ट के बारे में आमिर खान ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी थी लेकिन कहा था, "मुझे नहीं पता कि राजू (हिरानी) ने क्या प्लान किया है. लेकिन हां, फ़िल्म के सभी किरदार ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ज़ाहिर है! उस समय मैं काफ़ी छोटा था." '3 इडियट्स' के सीक्वल की खबर ने ओरिजिनल फ़िल्म के फ़ैन्स के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है. बता दें कि ओरिजिनल फ़िल्म में आमिर खान के अलावा आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान और बोमन ईरानी ने भी अहम रोल प्ले किया था.

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