'कॉकटेल 2' की शानदार ओपनिंग के बाद पत्नी संग शाहिद कपूर ने एंजॉय की पार्टी, देखें वीडियो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कॉकटेल 2' की शानदार ओपनिंग के बाद बीवी शाहिद कपूर ने एंजॉय की पार्टी, ऑफ शोल्डर ड्रेस में मीरा राजपूत लगीं कयामत

'कॉकटेल 2' की शानदार ओपनिंग के बाद बीवी शाहिद कपूर ने एंजॉय की पार्टी, ऑफ शोल्डर ड्रेस में मीरा राजपूत लगीं कयामत

Shahid Kapoor-Mira Rajput: फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की शानदार ओपनिंग के बाद शाहिद कपूर हाल ही में अपनी पत्नी मीरा संग एक इवेंट में सपॉट हुएं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ओपनिंग डे पर भी फिल्म ने शानदार कमाई की है.

इसी बीच शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ एक इवेंट में स्पॉट हुए, जहां दोनों का स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया. कपल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पत्नी मीरा संग शाहिद कपूर ने एंजॉय की पार्टी
हाल ही में शाहिद कपूर और मीरा राजपूत एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए, जहां दोनों ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. इस दौरान शाहिद ऑल-ब्लैक आउटफिट में बेहद डैशिंग नजर आए, जबकि मीरा खूबसूरत गाउन में हमेशा की तरह बेहद ग्लैमरस दिखीं.

ये भी पढ़ेंः Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन

 
 
 
 
 
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कपल ने पैपराजी के सामने जमकर पोज दिए और उनकी शानदार केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत  की फैंस खूब पसंद करते हैं.

'कॉकटेल 2' के बारे में
'कॉकटेल 2' की बात करें तो फिर मैं शाहिद कपूर के साथ कृति सनों और रश्मिका मंदांना लीव रोल में नजर आ रही हैं. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है और मैडॉक्स फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ का कमाई की है. 

कॉकटेल 2' की शानदार ओपनिंग के बाद बीवी शाहिद कपूर ने एंजॉय की पार्टी, ऑफ शोल्डर ड्रेस में मीरा राजपूत लगीं कयामत

ये भी पढ़ेंः Father's Day Special: वरुण धवन से विक्की कौशल तक, बॉलीवुड के नए फिट और हैंडसम डैड्स, निभा रहे हैं नई जिम्मेदारियां

बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 आई फिल्म 'कॉकटेल' की सीक्वल है. कॉकटेल में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थें.

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Published at : 20 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Mira Rajput SHAHID KAPOOR Cocktail 2
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