हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया

'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया

पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर हम अपनी रक्षा करने में सक्षम न होते, तो वे निश्चित रूप से चाहें युवा हो या बुजुर्ग, हमारे देश पर दया नहीं दिखाते और हमारी शक्ति को नष्ट कर देते.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 24 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान मंगलवार (23 जून) को एक दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे.पेजेश्कियान का यह दौरा स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष 60 दिन के भीतर अंतिम समझौता करने के लिए एक ड्रॉफ्ट पर तैयार हुए थे. उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर उनके पास आत्मरक्षा के लिए मिसाइलें नहीं होतीं तो अमेरिका और इजरायल ईरान को उसी तरह रौंद देते, जिस तरह गाजा को रौंदा गया.

'वे हम पर दया नहीं दिखाते'

पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर हम अपनी रक्षा करने में सक्षम न होते, तो वे निश्चित रूप से चाहें युवा हो या बुजुर्ग, हमारे देश पर दया नहीं दिखाते और हमारी शक्ति को नष्ट कर देते. इसलिए, हम किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षात्मक क्षमताओं पर किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे.' इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि डील में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं.

ईरान-यूएस डील पर क्या बोले पेजेश्कियान?

सरकारी प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक, पेजेश्कियान ने यूएस से डील को लेकर कहा कि समझौते से पश्चिम एशिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी. पेजेश्कियान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में चेतावनी दी कि 'बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उनको जिम्मेदारी से लागू किया जाए. उन्होंने कहा, 'इस राह में प्रगति को स्वीकार की गई जिम्मेदारियों के व्यावहारिक पालन से मापा जाएगा. समझौते के मसौदे से हटकर दिए गए बयान बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं.' 

स्विट्जरलैंड में रविवार (21 जून) और सोमवार (22 जून) को लेक ल्यूसर्न शिखर बैठक में हुई हाईलेवल वार्ता उस ‘इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ के तहत हुई, जिस पर गुरुवार (18 जून) को अमेरिका और ईरान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य विवादित मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए साइन किए थे.

'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 

सरकारी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति पेजेश्कियान एक हाईलेवल डेलिगेशन के साथ स्पेशल विमान ‘मिनाब 168’ से इस्लामाबाद पहुंचे. यह विमान ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के पीड़ितों खासकर मिनाब स्कूल के उन 168 छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, जो इन हमलों में मारे गए थे. ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर पाकिस्तान की यह उनकी दूसरी यात्रा थी.

होर्मुज पर कंट्रोल के लिए ईरान-ओमान ने बनाई कमेटी

ईरान और ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट के प्रशासन (नियंत्रण) को लेकर जाइंट कमेटी बनाई. इस समिति में जहाजों के प्रबंधन, उससे जुड़ी सेवाएं और संबंधित फीस पर विचार-विमर्श किया जाएगा. मंगलवार (23 जून) को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान किया गया.

ईरान और ओमान ने घोषणा की कि दोनों देश अपने-अपने विदेश मंत्रालयों के स्तर पर गठित नवगठित संयुक्त समिति के माध्यम से होर्मुज के मुद्दे परामर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे. यह सहमति ईरानी प्रतिनिधिमंडल और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच हुई वार्ता के दौरान बनी.

'...कोई समझौता नहीं होगा', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Iran President US Iran War US Iran Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
'गाजा की तरह रौंद देते...', जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
विश्व
भारत में ममता-उद्धव के बाद अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी! ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास
ममता-उद्धव के बाद US में ट्रंप के सांसद बागी! ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास
इंडिया
मॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?
मॉस्को पहुंचे CJI सूर्यकांत, भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई डील, जानें इसका क्या होगा फायदा?
विश्व
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'गाजा की तरह रौंद देते...', यूएस-इजरायल जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
'गाजा की तरह रौंद देते...', जंग में किस हथियार ने ईरान में भारी तबाही होने से बचाया, पेजेश्कियान ने बताया
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना
विश्व
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
'अमेरिकी एजेंसी के आंकड़े बकवास', ट्रंप ने अपने ही सरकार के डेटा को बताया बुलशिट, नई किताब में खुलासा 
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में ताबड़तोड़ एक्शन, नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थान सील
इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
जनरल नॉलेज
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
अमेरिकी अंतरिक्ष यान पानी तो रूसी धरती पर क्यों होते हैं लैंड, यहां कैसे काम करता है विज्ञान?
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget