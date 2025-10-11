टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर अपनी प्रोफेशल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्टर ने तीन शादियां कीं. हालांकि, सबसे ज्यादा लाइलाइट में उनकी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट और रिसेंट वाइफ बिपाशा बसु रहती हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं....

करण सिंह ग्रोवर ने टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट संग दूसरी शादी की थी. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. सबसे ज्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी कसौटी जिंदगी की सीरियल में श्वेता तिवारी की बेटी की भूमिका निभाकर मिली थी.

जेनिफर विंगेट की नेटवर्थ

उसके बाद जेनिफर ने लीड रोल करना शुरू कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड जेनिफर विंगेट 1.50 से लेकर 2 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं.Jagran English के अनुसार जेनिफर की नेटवर्थ 45-58 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. एक्ट्रेस को बेहद, बेपनाह और दिल मिल गए जैसे शोज में काफी पसंद किया गया था.

बिपाशा बसु ने अपने करियर में राज और नो एंट्री समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. आखिरी बार एक्ट्रेस अलोन में नजर आई थीं.2015 के बाद बिपाशा को किसी भी फिल्म या वेब सीरीज में नहीं देखा गया. फिर भी एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं.

बिपाशा बसु की नेटवर्थ

Koimoi के अनुसार बिपाशा की नेटवर्थ 130 करोड़ है.फिल्म के लिए एक्ट्रेस 1 से 3 करोड़ रुपए के बीच चार्ज किया करती थीं. अब एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट और विभिन्न निवेशों से मोटी कमाई करती हैं. किसी भी स्टेज शो के लिए बिपाशा 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं.ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बाद भी बिपाशा बसु टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से ज्यादा अमीर हैं.

