हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBipasha Basu Vs Jennifer Winget:दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Ex वाइफ करण सिंह ग्रोवर की पत्नी को कमाई में देती हैं कड़ी टक्कर

Bipasha Basu Vs Jennifer Winget:दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Ex वाइफ करण सिंह ग्रोवर की पत्नी को कमाई में देती हैं कड़ी टक्कर

करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं. दो के साथ उनका तलाक हो चुका है. एक्टर की तीसरी वाइफ बिपाशा बसु हैं. उनकी दूसरी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट हैं. चलिए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर अपनी प्रोफेशल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्टर ने तीन शादियां कीं. हालांकि, सबसे ज्यादा लाइलाइट में उनकी एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट और रिसेंट वाइफ बिपाशा बसु रहती हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं....

करण सिंह ग्रोवर ने टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट संग दूसरी शादी की थी. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. सबसे ज्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी कसौटी जिंदगी की सीरियल में श्वेता तिवारी की बेटी की भूमिका निभाकर मिली थी.

जेनिफर विंगेट की नेटवर्थ

उसके बाद जेनिफर ने लीड रोल करना शुरू कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार किसी भी शो के लिए प्रति एपिसोड जेनिफर विंगेट 1.50 से लेकर 2 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं.Jagran English के अनुसार जेनिफर की नेटवर्थ 45-58 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. एक्ट्रेस को बेहद, बेपनाह और दिल मिल गए जैसे शोज में काफी पसंद किया गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Winget (@jenniferwinget1)

बिपाशा बसु ने अपने करियर में राज और नो एंट्री समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. आखिरी बार एक्ट्रेस अलोन में नजर आई थीं.2015 के बाद बिपाशा को किसी भी फिल्म या वेब सीरीज में नहीं देखा गया. फिर भी एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bipasha Basu (@bipashabasu)

बिपाशा बसु की नेटवर्थ

Koimoi के अनुसार बिपाशा की नेटवर्थ 130 करोड़ है.फिल्म के लिए एक्ट्रेस 1 से 3 करोड़ रुपए के बीच चार्ज किया करती थीं. अब एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट और विभिन्न निवेशों से मोटी कमाई करती हैं. किसी भी स्टेज शो के लिए बिपाशा 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं.ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बाद भी बिपाशा बसु टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से ज्यादा अमीर हैं.

ये भी पढ़ें:-Shweta Tiwari Vs Ronit Roy: 'कसौटी जिंदगी की' की प्रेरणा और मिस्टर बजाज में कौन है ज्यादा अमीर, जानें दोनों की नेटवर्थ

 

Published at : 11 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Karan Singh Grover Jennifer Winget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
दिल्ली NCR
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
ट्रेंडिंग
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget