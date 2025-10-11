एकता कपूर के कई ऐसे शोज हैं जिन्होंने 2000 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया है. इतना ही नहीं बल्कि उन शोज के कैरेक्टर को भी दर्शकों ने रियल लाइफ कपल मानना शुरू कर दिया था. उन्हीं में से एक शो था 'कसौटी जिंदगी की'. इस शो में श्वेता तिवारी को प्रेरणा की भूमिका में देखा गया और रोनित रॉय को मिस्टर बजाज के कैरेक्टर में देखा गया. आज भी ये जोड़ी फैंस को काफी पसंद है. ऐसे में फैंस इनसे जुड़ी छोटी-बड़ी हर डिटेल जानना चाहते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है...

'कसौटी जिंदगी की' सीरियल में श्वेता तिवारी ने प्रेरणा की भूमिका निभाकर नेम और फेम दोनों कमाया.इस शो ने उन्हें सिर्फ पहचान ही नहीं दिलवाई बल्कि भर-भरके दौलत और शोहरत सब दिलवाई.इस शो के बाद श्वेता की जिंदगी ऐसी पलटी की उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

ऐसे होती है श्वेता की मोटी कमाई

आज आलम ये है कि श्वेता टीवी की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं.रिपोर्ट के अनुसार किसी भी टीवी शो के एक एपिसोड के लिए श्वेता लगभग 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.इतना ही नहीं श्वेता महीने में 60 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं.बॉलीवुड लाइफ के अनुसार श्वेता की नेटवर्थ 81 करोड़ रुपए है. बता दें टीवी शोज के अलावा श्वेता तिवारी वेब सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करती हैं.





'कसौटी जिंदगी की' में मिस्टर बजाज की भूमिका निभाकर रोनित रॉय घर-घर में जाना पहचाना नाम बन गए हैं. काफी लंबे वक्त से रोनित रॉय टीवी इंडस्ट्री में सक्रिए हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की थी.एक्टर की पहली फिल्म थी जान तेरे नाम, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.इसके बाद भी रोनित रॉय का करियर बॉलीवुड में कुछ खास नहीं रहा.फिर भी एक्टर अब करोड़ों के मालिक बन चुके हैं.

रोनित रॉय की नेटवर्थ

DNA India के अनुसार रोनित की नेटवर्थ 12 मिलियन डॉलर यानी लगभग 99 करोड़ रुपये के बराबर है. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर महीने में 25 से 30 लाख की कमाई करते हैं. रोनित की ज्यादातर कमाई उनके बिजनेस से होती है.बाकी टीवी शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं. इन आंकड़ों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि श्वेता तिवारी से ज्यादा रोनित रॉय अमीर हैं.

