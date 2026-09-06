'सबने मना किया था', 'जिस्म' करने पर बिपाशा बसु को मिली थी करियर खत्म होने की वार्निंग

बिपाशा बसु बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस है. उन्होंने अपने किरयर की शुरआत साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'अजनबी' से की थी. इस फिल्म में उन्हें खूब सराहा गया. वहीं साल 2003 में आई फिल्म 'जिस्म' में भी एक्ट्रेस ने कमाल कर दिया. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें ये फिल्म करने से मना किया था. लोगों को डर था कि फिल्म के बोल्ड कंटेंट की वजह से उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है.

बिपाशा बसु ने सुनाया किस्सा

Elle India से बातचीत में बिपाशा बसु ने कहा, 'इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था कि ये फिल्म मत करो. लोगों ने कहा था कि अगर मैंने थोड़ा भी बोल्ड कंटेंट वाली फिल्म की, तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना था कि मैं एडल्ट हूं और ये एडल्ट लव स्टोरी है. ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है.' बिपाशा ने बताया कि उन्हें पहले से पता था कि वो किस तरह की फिल्म में काम करने जा रही हैं.

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इसके अलावा, उन्हें फिल्म में सोनिया का किरदार भी काफी पसंद आया था, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे फिल्म करने का फैसला कर लिया. बिपाशा ने कहा, 'मुझे सोनिया के किरदार के अलग-अलग रंग बहुत पसंद आए और मुझे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी ही है.'

बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी 'जिस्म'

बता दें, साल 2003 में रिलीज हुई इरोटिक थ्रिलर फिल्म 'जिस्म' बिपाशा बसु के साथ जॉन अब्राहम ने फिल्मों में डेब्यू किया था. अमित सक्सेना के निर्देशन और महेश भट्ट की लिखी इस फिल्म में बिपाशा ने सोनिया खन्ना का किरदार निभाया था. फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने बिपाशा के पति रोहित खन्ना का किरदार निभाया था. इसे पूजा भट्ट और सुजीत कुमार सिंह ने प्रोड्यूस किया था.

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 8.14 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी.

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