मनोज बाजपेयी का गांधी वाला लुक सामने आया, एक नजर में पहचानना मुश्किल

मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं. हर बार वह अपने किरदार में कुछ ऐसा लेकर आते हैं, जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता है. अब वह पर्दे पर महात्मा गांधी का रोल करने जा रहे हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फोटोज में एक्टर का बदला हुआ रूप लोगों का ध्यान खींच रहा है.

गांधी के रूप में बिल्कुल अलग दिखे मनोज

सामने आई तस्वीर में मनोज बाजपेयी को पहली नजर में पहचानना आसान नहीं है. उन्होंने गांधी जी के लुक को अपनाने के लिए अपने हुलिए में काफी बदलाव किया है. उनके कपड़ों और पूरे लुक के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी महात्मा गांधी की झलक नजर आ रही है.

यही वजह है कि फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. मनोज पहली बार गांधी का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि वह इस हिस्टोरिक कैरेक्टर को पर्दे पर किस तरह पेश करते हैं.

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मनोज के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है रोल के साथ जस्टिस

हाल ही में 'लास्ट मैन इन टॉवर' के प्रमोशन के समय आईएएनएस से बातचीत में भी इस रोल को ज़िक्र किया था. मनोज ने कहा कि एक्टर्स को किसी खास उम्र का किरदार निभाने की ज्यादा चिंता नहीं होती. उनके लिए असली चुनौती किरदार की गहराई और उसकी अलग-अलग परतों को समझना है.

मनोज के मुताबिक, हर कैरेक्टर की कई परतें होती हैं. उसकी अपनी कहानी, बैकस्टोरी और सोच होती है. एक्टर स्क्रिप्ट के जरिए इन चीजों को समझता है और फिर किरदार की एक बैकस्टोरी तैयार करने की कोशिश करता है.

शूटिंग के दौरान भी किरदार सीखते रहते हैं

मनोज ने बताया कि एक्टर की तैयारी सिर्फ शूटिंग शुरू होने से पहले तक नहीं रहती. शूटिंग के वक्त को-एक्टर की एनर्जी, सीन का माहौल और दूसरे एक्टर्स का काम भी किरदार को इफेक्ट करता है. कई बार सेट पर ऐसी चीजें सामने आती हैं, जिनके बारे में तैयारी के दौरान सोचा भी नहीं गया होता.

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उनका मानना है कि एक्टिंग लगातार चलने वाली प्रोसेस है. कई बार एक्टर शूटिंग के दौरान किरदार को उस तरह से समझ पाता है, जिसका उसे पहले अंदाजा नहीं था.

आजादी के दौर की कहानी दिखाएगी फिल्म

मनोज बाजपेयी की यह फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म है. इसे अनुभव सिन्हा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी भारत की आजादी के दौर से जुड़ी है और इसमें उस समय के 21 दिनों के एक कम चर्चित दौर को दिखाया जाएगा.

फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि NH स्टूडियोज इसे प्रेज़ेंट कर रही है.