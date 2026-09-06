Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनोज बाजपेयी का गांधी वाला लुक सामने आया, एक नजर में पहचानना मुश्किल

मनोज बाजपेयी का गांधी वाला लुक सामने आया, एक नजर में पहचानना मुश्किल

फर्स्ट लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, सुधीर मिश्रा की फिल्म में पहली बार गांधी का किरदार निभा रहे हैं मनोज बाजपेयी. सिर्फ मेकअप और लुक नहीं, बॉडी लैंग्वेज में भी गांधी की झलक.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 06 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं. हर बार वह अपने किरदार में कुछ ऐसा लेकर आते हैं, जो उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता है. अब वह पर्दे पर महात्मा गांधी का रोल करने जा रहे हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फोटोज में एक्टर का बदला हुआ रूप लोगों का ध्यान खींच रहा है.

गांधी के रूप में बिल्कुल अलग दिखे मनोज

सामने आई तस्वीर में मनोज बाजपेयी को पहली नजर में पहचानना आसान नहीं है. उन्होंने गांधी जी के लुक को अपनाने के लिए अपने हुलिए में काफी बदलाव किया है. उनके कपड़ों और पूरे लुक के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी महात्मा गांधी की झलक नजर आ रही है.

यही वजह है कि फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. मनोज पहली बार गांधी का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में दर्शकों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि वह इस हिस्टोरिक कैरेक्टर को पर्दे पर किस तरह पेश करते हैं.

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन को भगवान मानते थे प्रियदर्शन, सुनाया 'कसौटी' से जुड़ा किस्सा

मनोज के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है रोल के साथ जस्टिस

हाल ही में 'लास्ट मैन इन टॉवर' के प्रमोशन के समय आईएएनएस से बातचीत में भी इस रोल को ज़िक्र किया था.  मनोज ने कहा कि एक्टर्स को किसी खास उम्र का किरदार निभाने की ज्यादा चिंता नहीं होती. उनके लिए असली चुनौती किरदार की गहराई और उसकी अलग-अलग परतों को समझना है.

मनोज के मुताबिक, हर कैरेक्टर की कई परतें होती हैं. उसकी अपनी कहानी, बैकस्टोरी और सोच होती है. एक्टर स्क्रिप्ट के जरिए इन चीजों को समझता है और फिर किरदार की एक बैकस्टोरी तैयार करने की कोशिश करता है.

शूटिंग के दौरान भी किरदार सीखते रहते हैं

मनोज ने बताया कि एक्टर की तैयारी सिर्फ शूटिंग शुरू होने से पहले तक नहीं रहती. शूटिंग के वक्त को-एक्टर की एनर्जी, सीन का माहौल और दूसरे एक्टर्स का काम भी किरदार को इफेक्ट करता है. कई बार सेट पर ऐसी चीजें सामने आती हैं, जिनके बारे में तैयारी के दौरान सोचा भी नहीं गया होता.

ये भी पढ़ें: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, डेट हुई कंफर्म

उनका मानना है कि एक्टिंग लगातार चलने वाली प्रोसेस है. कई बार एक्टर शूटिंग के दौरान किरदार को उस तरह से समझ पाता है, जिसका उसे पहले अंदाजा नहीं था.

आजादी के दौर की कहानी दिखाएगी फिल्म

मनोज बाजपेयी की यह फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म है. इसे अनुभव सिन्हा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी भारत की आजादी के दौर से जुड़ी है और इसमें उस समय के 21 दिनों के एक कम चर्चित दौर को दिखाया जाएगा.

फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि NH स्टूडियोज इसे प्रेज़ेंट कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 06 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फिल्म 'A Wednesday' के लिए इन एक्टर्स ने नहीं ली थी फीस
फिल्म 'A Wednesday' के लिए इन एक्टर्स ने नहीं ली थी फीस
बॉलीवुड
शनिवार को 'मिर्जापुर' ने जमाई धाक, 'हनुमान अंश' का ऐसा हाल, जानें कलेक्शन
शनिवार को 'मिर्जापुर' ने जमाई धाक, 'हनुमान अंश' का ऐसा हाल, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
Box Office Collection: 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सुनामी, 30वें दिन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Abhishek Malhan ने खोले Roadies Rebirth के राज, Elvish Yadav और Prince Narula पर कही बड़ी बात
Hanuman Ansh की Producer Anupriya Nagar ने खोले फिल्म की सफलता और Baba के चमत्कार के राज
US-IRAN CONFLICT ट्रंप के खतरनाक प्लान से बढ़ा तनाव, ईरान के Pickaxe Mountain पर हमले की धमकी?
Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब आपके हाथ में वैध-अवैध...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी
'अब आपके हाथ में वैध-अवैध...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026 Winner: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
हेल्थ
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
इंसान के शरीर में सूअर की किडनी, इससे कितने दिन बच सकती है जान?
टेक्नोलॉजी
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget