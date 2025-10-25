Bihar Election 2025: नीतीश कुमार को सपोर्ट देना चाहती हैं अमेरिकी एक्ट्रेस-सिंगर मैरी मिलबेन, मैथिली ठाकुर को लेकर कह दी ये बात
Bihar Election 2025: बिहार में चुनावी सरगर्मी पूरे शबाब पर है. इस बीच अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने नीतीश कुमार को सपोर्ट करने की बात कही है.
बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. फिलहाल राज्य में चुनावी माहौल चरम है. इस बीच अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सपोर्ट देने की बात कही. वहीं उन्होंने नीतीष कुमार की जमकर तारीफ भी की. वहीं उन्होंने लोक गायिका मैथिली ठाकुर के राजनीति में एंट्री करने पर भी खुशी जताई.
मैरी मिलबेन नीतीश कुमार को सपोर्ट करने की बात कही
बता दें कि आईएएनएस से बात करते हुए अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस, मैरी मिलबेन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "मैं निश्चित रूप से मिस्टर (नीतीश) कुमार और उनकी नेतृत्व को सपोर्ट करती हूं, और जिस तरह से उनके योगदान और उनकी पोजीशन ने प्रधानमंत्री और बीजेपी की सफलता में योगदान दिया है, मुझे उम्मीद है कि बिहार में प्रधानमंत्री के एजेंडा को बड़ी सफलता मिलेगी. और मैं निश्चित रूप से बिहार आने का इंतजार कर रही हूं...”
मैथिली ठाकुर को लेकर कही ये बात
वहीं उन्होंने आगे कहा, “ एक युवा लड़की (मैथिली ठाकुर) भी है जिसके बारे में मुझे कुछ जानकारी भेजी गई थी. मुझे नहीं पता कि यह वही इलाका है जहां से वह चुनाव लड़ रही हैं. वह एक युवा कलाकार हैं. मुझे लगता है कि वह एक लोक गायिका थीं और मैं यह देखकर बहुत खुश थी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है. मुझे उनका गाना और उनकी कला बहुत पसंद है...."
कब है बिहार में विधानसभा चुनाव
बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरण में चुनाव संपन्न होगें. पहले चरण के तहत 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा. जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. वहीं लोक गायिका मैथिली ठाकुर की बात करें तो वे बीजेपी में शामिल हुई हैं और वे अलीनगर से भाजपा की टिकट पर चुनावी रणभूमि में उतरी हैं.
