बिग बॉस 19 ने खूब सुर्खियां बटोरी. इस सीजन में भी तमाम कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई-झगड़े देखने को मिले. सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला ये शो अब अपने एंड की ओर बढ़ रहा है. इसी के साथ चलिए जानते हैं कि बिग बॉस 19 की ग्रैंड फिनाले किस तारीख को होगा और कौन फाइनलिस्ट होंगे?

होने वाला है शॉकिंग मिड वीक एविक्शन

बिग बॉस 19 अपने फिनाले वीक में एक धमाकेदार ट्विस्ट के साथ आ गया है. दरअसल हफ्ते के बीच में एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा और उसका टॉप 5 फानलिस्ट में पहुंचने का सपना भी अधूरा रह जाएगा. जियो हॉट स्टार ऐप पर मिड-वीक एविक्शन के लिए वोटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है. दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन के झटके से बचाने के लिए मंगलवार, 2 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे तक वोट कर सकते हैं. इन सबके बीच गौरव खन्ना पहले ही टिकट टू फिनाले जीतकर फाइलिस्ट बन चुके हैं. जिससे बिग बॉस 19 के आखिरी स्टेज में उनकी जगह पक्की हो गई है. वह अकेले सेफ कंटेस्टेंट हैं, जबकि बाकी सभी पर अब बाहर होने का खतरा है.

कौन होंगे टॉप 5 फाइनलिस्ट?

यह चौंकाने वाला नॉमिनेशन ट्विस्ट सीज़न के पंद्रहवें और आख़िरी हफ़्ते में आता है. इसलिए प्रेशर बढ़ गया है, और बचे हुए कंटेस्टेंट्स को कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए सिर्फ़ ऑडियंस के सपोर्ट पर निर्भर रहना होगा.गौरव पहले ही सेफ हो चुके हैं, पांच हाउसमेट्स मिड-वीक एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड हैं, इनमें फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल हैं. इन सबकी जर्नी देखी जाए तो मालती चहर को छोड़कर बाकी सब ने शो में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है. ऐसे में मालती चहर मिड वीक में एविक्ट हो सकती हैं. जिसके बाद शो को इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल मिल जाएंगे.

कब और किस समय होगा बिग बॉस 19 की ग्रैंड फिनाले?

बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रविवार, 7 दिसंबर, 2025 को होगा. टीवी पर इसे कलर्स चैनल पर रात 10.30 बजे से देख सकते हैं. जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे जियो हॉट स्टार पर रात 9 बजे से देखा जा सकता है. देखन वाली बात होगी कि इस बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन ले जाता है.