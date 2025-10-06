अमाल मालिक ने खास अंदाज में बयां किया ब्रेकअप का दर्द, दिल टूटा तो लिख डाला ये गाना

फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का गाना 'रोके ना रुके नैना' दर्शकों को काफी पसंद आया था. इसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन के किरदारों के बिछड़ने का दर्द दिखाया गया था. इस गाने को अमाल मलिक ने बनाया था. 'बिग बॉस 19' में सिंगर ने इस गाने को बनाने के पीछे की वजह बताई और अपने दर्द का भी जिक्र किया.

'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने बताया कि इस गाने की प्रेरणा अपने ब्रेकअप से मिली थी. 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट एपिसोड में अमाल मलिक ने इस बात का खुलासा किया है. अमाल मलिक ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा- 'मैं ब्रेकअप से गुजर रहा था और एक ट्रिप पर जाने वाला था, तभी फिल्म के निर्देशक शशांक ने मुझे यह गाना दिया. मैंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि मैं जाने ही वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रिप के दौरान इस पर काम करने के लिए कहा.'

एक्स से आखिरी मुलाकात के बाद लिखा था गाना

अमाल मलिक ने यह भी बताया कि इसका दूसरा भाग उनके दिल के बेहद करीब है. इसकी वजह बताते हुए अमाल ने आगे कहा- 'ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, हम फिर कभी नहीं मिलने वाले थे. तभी मैंने लिखा, हाथों की लकीरें दो, मिलती जहां हैं, जिसको पता है बता दे, जगह वो कहां है.' अमाल ने आगे बताया कि गायक अरिजीत सिंह ने इस गाने को सिर्फ 20 मिनट में रिकॉर्ड किया था.

अरिजीत सिंह ने 20 मिनट में रिकॉर्ड किया था गाना

अमाल ने कहा- 'अरिजीत सिंह को इस गाने को गाना था. मैं और मेरे दोस्त स्टूडियो में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे. वो बस आए और 20 मिनट में गाना रिकॉर्ड कर लिया और उन्हीं 20 मिनटों के लिए अरिजीत सिंह को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.' फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के गाने 'रोके ना रुके नैना' के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था.

'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं अमाल मालिक

रिएलिटी शो 'बिग बॉस' की बात करें तो इस शो में इस वीकेंड कोई बाहर नहीं हुआ, जबकि इस बार अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे को नॉमिनेट किया गया था. इसके साथ ही 'बिग बॉस 19' के घर में एक नए सदस्य की एंट्री हो गई है. घर में फेमस क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर को वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री दी गई है.