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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'क्या हालत हो गई है आपकी...' PM मोदी का सपोर्ट कर ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर

'क्या हालत हो गई है आपकी...' PM मोदी का सपोर्ट कर ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर

सीजेपी प्रोटेस्ट में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर भड़कते हुए भूमि पेडनेकर ने पीएम का सपोर्ट किया. हालांकि एक्ट्रेस को नेटिजंस ने घेरते हुए तीखे सवाल पूछ लिए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Aug 2026 10:47 AM (IST)
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सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनमें नेताओं और पीएम को गाली दी जा रही थी. इस तरह के वीडियो को लेकर इन दिनों मामला गर्म है. पीएम मोदी ने भी इस पर बात की और साफ कहा कि उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा को लेकर किसी पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. दूसरी ओर पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कई सेलेब्स पीएम के सपोर्ट में नजर आए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जमकर भड़ास निकाली.

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों को लताड़ लगाई और कहा कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है. हालांकि पीएम के सपोर्ट में बोलने पर भूमि को नेटिजंस ने सोशल मीडया पर घेर लिया और उनसे कई तरह के तीखे सवाल करते हुए पूछा गया कि जब पुलिस कर्मी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा कर रहे थे तब वो चुप क्यों रही?

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भूमि पेडनेकर ने पीएम के समर्थन में क्या कहा?

नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ सीजेपी ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे थे, तब उनकी पुलिस से बहस और झड़प हो गई थी. तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया था. इस दौरान कुछ युवा पीएम मोदी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे.

भूमि पेडनेकर ने इसे लेकर हाल ही में इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'नमस्ते. हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि देश की प्रगति हो. पिछले कुछ हफ्तों में जो भी बातें हुई थीं वो इसलिए हुए थी कि हम चाहते थे कि एक पॉजिटिव तरह से जो चीजें ठीक करने की जरूरत है तो वो चीजें ठीक हुई भी. वो आवाज लीडरशिप तक पहुंची और मुझे लगता है कि पॉजिटिव चीज की शुरुआत हुई.

 
 
 
 
 
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एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट लग गए हैं और बहुत सारे सिस्टेमैटिक बदलाव आएंगे. हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर मैं सहमत हूं और कई चीजों को लेकर असहमत हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'जो वीडियो सामने आ रहे है और जिस तरह की भाषा देश के युवा इस्तेमाल कर रहे हैं...हम ऐसे बात नहीं करते. क्या हम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? गाली गलौज देंगे?'

नेटिजन्स ने भूमि को घेर, पूछे तीखे सवाल

भूमि के इस वीडियो पर कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया है. वहीं कई यूजर्स ने भूमि को इस मामले में घेरते हुए उनसे तीखे सवाल पूछ लिए. एक यूजर ने लिखा, 'जब हमारे मंत्री भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, तो मैं चाहूंगी ची कि आप तब भी आवाज़ उठाएं.'

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एक अन्य ने लिखा, 'जब आपके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा न हो तो आपको चुप रहना चाहिए. बहुत ही पुरानी और सही बात है ये बस याद आ गई.' एक ने लिखा, 'आप ही रचनात्मक चीज़ का प्रस्ताव करते हैं फिर. गाली गलोच संसद में भी होती है. आपको वो नहीं दिखा? या आपने कभी संसदीय कार्यवाही नहीं देखी हमारे देश के?' 


क्या हालत हो गई है आपकी...' PM मोदी का सपोर्ट कर ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर

एक यूजर ने भूमि पर निशाना साधते हुए उनके वीडियो को लेकर लिखा, 'इस बात का कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि पेलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया गया और बच्चों की किस तरह पिटाई की गई.' वहीं एक अन्य ने कमेंट में लिखा, 'अरे, क्या हालत हो गई है आपकी... आप सच में बहुत निराशाजनक हैं...उम्मीद है कर्मा अपना काम करेगा...'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Bhumi Pednekar PM Modi
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