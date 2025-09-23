एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को हाल ही में फिल्म कल्कि 2 से निकाला गया. फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की. इसी बीच में आमिर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे नए एक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने नाजायज डिमांड करते हैं. अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और तबु ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

भूमि पेडनेकर ने एक न्यूज रिपोर्ट पर रिएक्ट किया, जिसमें दीपिका को फिल्म के लिए ज्यादा फीस मांगने की वजह से निकाल दिया गया. तेलुगू न्यूज पोर्टल द आकाशवाणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था. इस पोस्ट में दीपिका के पहली फिल्म कल्कि 2898 एडी के मुकाबले में कल्कि 2 के लिए फीस डबल करने का जिक्र था. दीपिका ने जो हाइक मांगा था वो बहुत ज्यादा था. इसके अलावा दावा किया गया कि दीपिका शूट के दौरान लग्जरी ट्रीटमेंट की डिमांड कर रही थी. वो 5-7 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट को लाइक किया.





इसके अलावा भूमि ने दीपिका की उस पोस्ट को भी लाइक किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग की शूटिंग का जिक्र किया. वहीं तबु ने उस पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें बताया गया था कि दीपिका को कल्कि और स्पिरिट से क्यों निकाला गया. इस पोस्ट में आमिर खान वाला वीडियो भी लगा था.

बता दें कि दीपिका को सिर्फ कल्कि 2 से नहीं इससे पहले फिल्म स्पिरिट से भी निकाला गया था. संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में दीपिका फीमेल लीड में थीं. लेकिन फिर खबरें आई कि दीपिका ने 8 घंटे शिफ्ट डिमांड की है. साथ ही फीस में हाइक और प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मांगा है. इन्हीं सब डिमांड के चलते उन्होंने दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया था. दीपिका को निकालने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया था.