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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने की सलमान खान की एक्टिंग की तारीफ, बोले- उनका रोना दिल को छू जाता है

अक्षय कुमार ने की सलमान खान की एक्टिंग की तारीफ, बोले- उनका रोना दिल को छू जाता है

Akshay Kumar-Salman Khan: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हाल ही में सलमान खान की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा सलमान का रोना एकदम असली लगता है. आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दोनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में है. उनकी ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. वहीं, अक्षय कुमार इन दिनों कई इंटरव्यूज भी दे रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सलमान खान की जमकर तारीफ की है. 

अक्षय कुमार ने सलमान खान की तारीफ में कही ये बात
शुभांकर मिश्रा संग बातचीत में अक्षय कुमार ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा, 'सलमान बहुत ही अच्छे लगते हैं. बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो रोते हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सलमान स्क्रीन पर रोते हैं तो सच में दिल को लगता है कि उन्हें वाकई हर्ट हुआ है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी एक-दो फिल्मों में वो रोए हैं. जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि वो सच में रो रहे हैं. मेरी फिल्म 'जान-ए-मन' में भी जब वो रोए थे, तो मुझे लगा कि वो असल में रोए थे. वो बहुत प्यारे इंसान हैं.'

अक्षय कुमार ने की सलमान खान की एक्टिंग की तारीफ, बोले- उनका रोना दिल को छू जाता है

अक्षय-सलमान की फिल्में
बता दें, अक्षय कुमार और सलमान खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है. दोनों 'मुझसे शादी करोगी' (2004), 'जान-ए-मन' (2006) और 'तीस मार खान' (2010 - कैमियो) जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब सराहा गया. 

'भूत बंगला' के बारे में
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में ओपनिंग डे पर पर भात में 12.25 करोड़ की नेट कमाई की है.  फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा,  तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गाब्बी है.

अक्षय कुमार ने की सलमान खान की एक्टिंग की तारीफ, बोले- उनका रोना दिल को छू जाता है

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' है, जिसे पहले 'बैटल ऑफ गलवान' कहा जा रहा था. इस फिल्म एक्टर के साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आने वाली हैं. फिलहाल इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नही आई है. 

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Published at : 18 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla SALMAN KHAN
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