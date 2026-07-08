Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडQueen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- यह एक ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं

Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- यह एक ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं

Queen 2 Legal Case: कंगना रनौत की फिल्म क्वीन 2 की शूटिंग पूरी होते ही ये मूवी कानूनी विवादों में आ गई है. इस मामले पर अब JioStar ने अपनी सफाई पेश करते हुए बड़ा बयान दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Jul 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

Queen 2 Legal Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' बेहद सफल रही थी. इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब एक दशक से ज्यादा के बाद 'क्वीन 2' फिल्म आ रही है. हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा नहीं हुआ है और फिल्म बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है. फैंटम स्टूडियोज और जियोस्टार इसे लेकर आमने-सामने आ गए हैं. जहां फैंटम स्टूडियोज का आरोप है कि ये फिल्म अनऑफिशियल सीक्वल है तो वहीं इसका जवाब देते हुए जियोस्टार ने कहा है कि ये ओरिजिनल कहानी है.

फैंटम स्टूडियोज के आरोप पर क्या बोला जियोस्टार?

फैंटम स्टूडियोज के आरोप पर JioStar ने अपनी सफाई दी है. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक़ जियोस्टार की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया, 'ये एक ओरिजिनल और स्वतंत्र कहानी है. इसका किसी पुरानी कहानी, किरदार और किसी भी तरह के क्रिएटिव पहलू से कोई ताल्लुक नहीं है. ये किसी का प्रीक्वल या सीक्वल नहीं है. कंगना रनौत और StarStudio18 अभी नए प्रोडक्शन पर वर्क कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

फैंटम स्टूडियोज़ ने जियोस्टार के खिलाफ़ 250 करोड़ का मुकदमा दायर किया

बता दें कि फिल्म क्वीन को फैंटम फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था. ये प्रोडक्शन कंपनी विकास बहल, मधु मंटेना, विक्रम मोटवानी और अनुराग कश्यप ने शुरू की थी. हालांकि साल 2019 में जब मीटू आंदोलन के दौरान विकास बहल का नाम आया था तो सभी के बीच मतभेद हो गए थे और साल 2019 में ये प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई.

साल 2022 में इसे मधु मंटेना ने शीतल तलवार के साथ मिलकर फिर से शुरू किया और इसका नाम रखा गया फैंटम स्टूडियोज. इसके पास क्वीन के 50 फीसदी राइट्स है, जिनमें सीक्वल बनाना भी शामिल है. उसका आरोप है कि बिना इजाजत लिए जियोस्टार क्वीन 2 बना रहा है. ऐसे में फैंटम स्टूडियोज ने जियोस्टार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है. लेकिन, अब जियोस्टार ने साफ कहा है कि क्वीन 2 नई और अलग कहानी है और इस पर किसी का हक नहीं है.

ये भी पढ़ें: 'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे

'क्वीन 2' की शूटिंग हो चुकी है पूरी

बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में कंगना रनौत ने क्वीन 2 का ऐलान किया था. इसका डायरेक्शन विकास बहल कर रहे हैं. पिछले हफ्ते ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है. विकास और कंगना ने टीम के साथ केक काटते हुए इसका जश्न मनाया था. हालांकि अब फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Queen 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- यह एक ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं
Queen 2 पर लीगल केस में JioStar ने दी सफाई, कहा- ओरिजिनल कहानी है, किसी और का हक नहीं
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Neetu Kapoor Birthday: ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?
ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखती थीं नीतू कपूर, फिर कैसे बनीं उनकी हमसफर?
बॉलीवुड
पीएम मोदी ने जकार्ता में की 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में कही ये बात, खुशी से झूम उठे करण जौहर
पीएम मोदी ने जकार्ता में की 'कुछ कुछ होता है' की तारीफ में कही ये बात, खुशी से झूम उठे करण जौहर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live Updates: भारी बारिश में भरी मुंबई की तुलसी झील, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में भरी मुंबई की तुलसी झील, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
एग्रीकल्चर
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget