आज के समय में थियेटर से ज्यादा लोग ओटीटी पर फिल्में और सीरीज देखना पसंद करते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कोई और ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं, जो कि करीब हर जॉनर शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप इस वीकेंड घर बैठे बोर हो रहे हैं तो आपके लिए टॉप आईएमडीबी रेटिंग वाली कोर्ट रूम ड्रामा फिल्में और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सस्पेंस और क्लाइमैक्स चौंकाने वाले हैं. देखिए लिस्ट...

जय भीम

साउथ एक्टर सूर्या की फिल्म 'जय भीम' को साल 2021 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें जातिय भेदभाव की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी लोगों ने काफी तारीफ की थी और इसे लेकर काफी विवाद भी रहा था. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

नेरू

ये एक मलयालम कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है. 'नेरू' का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. इसकी कहानी एक अंधी मूर्तिकार (सारा) के यौन उत्पीड़न और उसके बाद न्याय के लिए उसके संघर्ष की कहानी बताती है. फिल्म में मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

केसरी चैप्टर 2

इसके साथ ही इस लिस्ट में अक्षय कुमार की भी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म भी शामिल है, जिसका टाइटल 'केसरी चैप्टर 2' है. इसकी कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की कहानी को दिखाया गया है. इसमें सी शंकरन नायर को दिखाया गया था, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था. फिल्म हिट रही थी. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

जन गन मन

पृथ्वीराज सुकुमारन की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 'जन गन मन' को 2022 में रिलीज किया गया था. इस वीकेंड ये भी एक बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा हो सकती है. इसमें एक प्रोफेसर की हत्या की कहानी को दिखाया गया है, जिसकी वजह से छात्र भड़के हुए हैं. पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है और वकील कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ता है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है.

क्रिमिनल जस्टिस

पंकज त्रिपाठी, मधुरिमा रॉय, सुरवीन चावला जैसे सितारों से सजी सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस' को साल 2019 में रिलीज किया गया था. इसके चार सीजन आ चुके हैं. पंकज सीरीज में माधव मिश्रा के रोल में हैं, जो कई दांव पेंच चलते हैं. वह एक जटिल पारिवारिक मर्डर मिस्ट्री को सुझाने और अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं. ये एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

सिर्फ एक बंदा काफी है

जी5 पर उपलब्ध 'सिर्फ एक बंदा काफी है' एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें कई सस्पेंस और ट्विस्ट का खुलासा होता है. इसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और आरोपी एक धार्मिक नेता है की कहानी देखने के लिए मिलती है, इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है.

गिल्टी माइंड्स

सीरीज 'गिल्टी माइंड्स' भी एक बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है. इसमें श्रिया पिलगांवकर, नम्रता सेठ, वरुण मित्रा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें एक वकील की कहानी और कस के पीछे की जद्दोजहद देखने के लिए मिलती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.